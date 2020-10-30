Мужчина на BMW погиб в лобовом ДТП с грузовиком под Ям-Ижорой
Тяжелое ДТП произошло в Тосненском районе Ленобласти утром 30 октября. Встреча кроссовера с грузовиком стала смертельной для одного из водителей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 9 часов утра в двух километрах от поселка Федоровское. Мужчина лет 35–40 на вид, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu под управлением 64-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель БМВ погиб на месте. На кадрах с места аварии видно, что лобовой удар пришелся как раз на водительскую сторону. Грузовик при этом съехал на обочину и опрокинулся на бок.
По данным «Яндекс.Пробок», на дороге 41К-174 «Подъезд к Федоровскому от Московского шоссе», где произошло ДТП, до сих пор наблюдается плотный затор в обе стороны.