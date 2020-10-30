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30.10.2020 11:27
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Мужчина на BMW погиб в лобовом ДТП с грузовиком под Ям-Ижорой

Тяжелое ДТП произошло в Тосненском районе Ленобласти утром 30 октября. Встреча кроссовера с грузовиком стала смертельной для одного из водителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 9 часов утра в двух километрах от поселка Федоровское. Мужчина лет 35–40 на вид, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu под управлением 64-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель БМВ погиб на месте. На кадрах с места аварии видно, что лобовой удар пришелся как раз на водительскую сторону. Грузовик при этом съехал на обочину и опрокинулся на бок.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По данным «Яндекс.Пробок», на дороге 41К-174 «Подъезд к Федоровскому от Московского шоссе», где произошло ДТП, до сих пор наблюдается плотный затор в обе стороны.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14026669" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14026669" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14026669" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14026669" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14026669" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14026669" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

blackcatwhitecat
хорошо, что на месте грузовика не оказалась, например, семья в солярисе или калине...
Misha Timoshin
Как говорится, бог даёт либо мозги, либо BMW.
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