Минздрав Забайкальского края начал проверку после смерти 64-летней читинки, которая записала видео с жалобой на отсутствие медицинской помощи на фоне ухудшающегося состояния при заражении коронавирусом. Об этом сообщается 30 октября на сайте правительства.

«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентки», — говорится в сообщении.



За несколько дней до своей смерти Ольга Сорокина при помощи близких опубликовала ролик, в котором рассказала о своём тяжёлом положении. По её словам, заболела коронавирусом она ещё 19 октября. С тех пор медики приезжали к женщине и лишь записывали данные, не предпринимая никаких мер для её госпитализации. Со временем Ольге Петровне становилось всё хуже. На кадрах она уже не может говорить, сообщая, что содержание кислорода в её крови дошло до 48%. По словам больной, в минздрав региона её сыну пришлось пробиваться с боем, через сотрудников Росгвардии.

