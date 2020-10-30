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30.10.2020 12:12
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«В моей смерти виновато министерство здравоохранения». Заболевшая коронавирусом читинка пожаловалась на отсутствие медпомощи и умерла

Минздрав Забайкальского края начал проверку после смерти 64-летней читинки, которая записала видео с жалобой на отсутствие медицинской помощи на фоне ухудшающегося состояния при заражении коронавирусом. Об этом сообщается 30 октября на сайте правительства.

«Читинку госпитализировали 28 октября. На следующий день женщина скончалась. Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентки», — говорится в сообщении.

За несколько дней до своей смерти Ольга Сорокина при помощи близких опубликовала ролик, в котором рассказала о своём тяжёлом положении. По её словам, заболела коронавирусом она ещё 19 октября. С тех пор медики приезжали к женщине и лишь записывали данные, не предпринимая никаких мер для её госпитализации. Со временем Ольге Петровне становилось всё хуже. На кадрах она уже не может говорить, сообщая, что содержание кислорода в её крови дошло до 48%. По словам больной, в минздрав региона её сыну пришлось пробиваться с боем, через сотрудников Росгвардии.

«Я хочу сказать: если я умру, в этом виновато только министерство здравоохранения с таким халатным отношением к тяжелобольным. Боже мой, как тяжело», — такими словами Ольга Сорокина завершила своё обращение.

27 октября к зданию минздрава в Омске подъехали три машины скорой помощи, в двух из которых были пожилые пациенты с коронавирусом, у которых диагностирировали более чем 80-процентное поражение легких, в госпитализации им отказывали, ссылаясь на отсутствие мест. После этого замминистра временно отстранили от должности.

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Комментарии (5)

old_rat
Соболезнования семье погибшей.

А куда делись наши фонтаночные ковид-диссиденты? Вируса же не существует?
Oleg_I
То, что творится в регионах - это полный мрак. Правительство очень тактично слилось, предоставив каждый регион своей судьбе, не выделяя дополнительное финансирование. Китайцы возводят больницы за 2 недели. У нас было полгода, чтобы подготовиться к осеннему пику. Что сделано? Ничего.
Barmaley_5e4d0211d3423
Сочувствие родственникам.
Искренне.
В какой стране мы живём!

Накажут ближайшего врача, а выше не поднимутся.
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