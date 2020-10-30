Готический дворик особняка Кельха стал доступен для прогулок онлайн. СПбГУ запустил виртуальную экскурсию по зданию
Петербуржцы могут попасть на виртуальную экскурсию по особняку Кельха, построенному в XVIII веке. Тур создал Санкт-Петербургский государственный университет, в распоряжении которого находится здание на улице Чайковского, манящее своей архитектурой и, в частности, готическим двориком.
«Посетители увидят убранство Малой (Розовой) гостиной и бильярдной, где отдыхали Кельхи, а также панорамы Белого танцевального зала — здесь установлен мраморный камин «Пробуждение весны», созданный первой русской женщиной-скульптором Марией Диллон», — пояснили 30 октября в пресс-службе СПбГУ.
Виртуальный тур начинается с панорамы общего вида здания. Только узнав об истории улицы Чайковского, где стоит особняк, посетители попадают внутрь и последовательно обходят 12 точек: от вестибюля, коридоров и внутреннего двора до парадной анфилады залов на втором этаже. Тур заканчивается в Готической столовой. Там можно рассмотреть паркет с изображением орлов и львов, трехъярусный камин и окна, привезённые хозяевами из рижской мастерской витражиста Эрнста Тоде.
Попасть на тур можно по ссылке с любого удобного устройства.
Двухэтажный особняк был построен в 1858 году почётным петербуржцем Иваном Кондоянаки, который в 1895 году продал здание супругам Кельх. Новые владельцы устроили грандиозную реконструкцию, смешивали стили, украшали помещения лепниной и создавали тайные комнаты.