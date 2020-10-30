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30.10.2020 12:07
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Готический дворик особняка Кельха стал доступен для прогулок онлайн. СПбГУ запустил виртуальную экскурсию по зданию

Петербуржцы могут попасть на виртуальную экскурсию по особняку Кельха, построенному в XVIII веке. Тур создал Санкт-Петербургский государственный университет, в распоряжении которого находится здание на улице Чайковского, манящее своей архитектурой и, в частности, готическим двориком.

Фото: скриншот с сайта

«Посетители увидят убранство Малой (Розовой) гостиной и бильярдной, где отдыхали Кельхи, а также панорамы Белого танцевального зала — здесь установлен мраморный камин «Пробуждение весны», созданный первой русской женщиной-скульптором Марией Диллон», — пояснили 30 октября в пресс-службе СПбГУ.

Виртуальный тур начинается с панорамы общего вида здания. Только узнав об истории улицы Чайковского, где стоит особняк, посетители попадают внутрь и последовательно обходят 12 точек: от вестибюля, коридоров и внутреннего двора до парадной анфилады залов на втором этаже. Тур заканчивается в Готической столовой. Там можно рассмотреть паркет с изображением орлов и львов, трехъярусный камин и окна, привезённые хозяевами из рижской мастерской витражиста Эрнста Тоде.

Фото: скриншот с сайта

Попасть на тур можно по ссылке с любого удобного устройства.

Двухэтажный особняк был построен в 1858 году почётным петербуржцем Иваном Кондоянаки, который в 1895 году продал здание супругам Кельх. Новые владельцы устроили грандиозную реконструкцию, смешивали стили, украшали помещения лепниной и создавали тайные комнаты.

Фото: скриншот с сайта
Фото: скриншот с сайта

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Комментарии (1)

f0ntan
Проходы через свои парки и дворы вузы закрывают. Политех отгородил для горожан проход напрямую к метро через свой парк. Затем Лесопилка отгородит проход через парк ЛТА. Вузы в центре отгородят проходные дворы. Но все вместо реального входа откроют на своих сайтах для горожан виртуальные входы в свои парки, сады и дворцы.
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