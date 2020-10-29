Беглов ответил критикам «Ленэкспо» и рассказал о его уникальном преимуществе

Губернатор Александр Беглов отметил, что многие критикуют госпиталь в «Ленэкспо». Но у него, по мнению градоначальника Петербурга, есть существенное преимущество.

«Вот многие критикуют «Ленэкспо». Но мы начали прием пациентов в этот временный госпиталь. Утеплили помещение, если придется его использовать во время зимы, автоматически регулируем влажность, температуру и главное температуру воздуха. Павильоны разделены на три зоны. Маркированы цветом», — отметил Беглов 29 октября в эфире канала 78.