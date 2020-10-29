Беглов ответил критикам «Ленэкспо» и рассказал о его уникальном преимуществе
Губернатор Александр Беглов отметил, что многие критикуют госпиталь в «Ленэкспо». Но у него, по мнению градоначальника Петербурга, есть существенное преимущество.
«Вот многие критикуют «Ленэкспо». Но мы начали прием пациентов в этот временный госпиталь. Утеплили помещение, если придется его использовать во время зимы, автоматически регулируем влажность, температуру и главное температуру воздуха. Павильоны разделены на три зоны. Маркированы цветом», — отметил Беглов 29 октября в эфире канала 78.
И рассказал об уникальном отличии временного госпиталя от других стационаров Петербурга.
«Хотели бы отметить, что у «Ленэкспо» есть такая уникальная техническая возможность: там большой объем воздуха. — большая высота. У нас ни в одном медицинском учреждении нет такой большой циркуляции воздуха. А это говорит о том, что там вероятность каких-то заражений она меньше. И хорошая вентиляция. Вот это дает большие преимущества для «Ленэкспо», — заявил Беглов.
Как писала «Фонтанка», новый корпус на 295 коек смогли открыть только после получения медицинской лицензии — из-за проволочки с документами произошла задержка. Проблему Смольный не отрицал, но уверял, что особой необходимости в «Ленэкспо» нет. Однако сразу после открытия в него выстроились очереди из скорых.