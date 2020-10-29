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29.10.2020 19:23
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«Причина смерти рэпера — сердечный приступ». Вдову Энди Картрайта оставили в СИЗО до нового года

В Петербурге суд оставил под стражей вдову рэпера Александра Юшко. Обвиняемая Марина Кохал пробудет в СИЗО до конца декабря.

О продлении меры пресечения на два месяца сообщила 29 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Защита Кохал просила домашний арест», — уточнили в пресс-службе.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд принял решение при отсутствии доказательств самого события преступления — убийства. В материалах следствия по-прежнему фигурирует причинение Юшко смерти «неустановленным способом», и ее причина неизвестна. Как писала «Фонтанка», следователи получили заключение эксперта полтора месяца назад, но и сегодня к делу результаты не приобщили.

На заседании адвокат Сергей Лукьянов спросил следователя о причине смерти Юшко, но судья Алла Тяжлова сняла этот вопрос. Истребовать экспертизу она тоже не пожелала.

В условиях отрицательной тяги судьи к знаниям Лукьянов заявил, что причиной смерти Юшко является сердечный приступ, и если следствие не может это опровергнуть, то ее, причину, следует считать доказано и установленной.

«Иными словами, если следствие не предоставляет экспертизу, а суд имеет возможность ее запросить и не запрашивает, то он должен учитывать любую причину смерти. Бемя опровержения доводов, приводимых в защиту, лежит на стороне обвинения», - сказал адвокат в разговоре с «Фонтанкой». Коллега Лукьянова Юрий Авдеев добавил, что следствие с тем же успехом наравне с Кохал может предъявить обвинение в убийстве ее адвокатам.

Александр Юшко — резидент Versus Battle, был известен под псевдонимом Энди Картрайт. Он умер 24 июля 2020 года. О его смерти Марина Кохал сообщила в полицию через пять дней, предварительно расчленив тело. По утверждению женщины, она считала, что Картрайт умер от передозировки наркотиками, и хотела сымитировать его бесследное исчезновение.

В октябре 2020 года суд оправдал в умышленном убийстве жительницу Петербурга Анастасию Алферову. Она умертвила соседа по коммуналке и расчленила его тело. Останки нашли через неделю. Алферова рассказала, что сосед домогался ее, и удар молотком в голову был самообороной. Точную причину смерти потерпевшего не установили, так как голову не нашли, и обвинение не смогло опровергнуть версию Алферовой. Суд переквалифицировал статью на убийство при превышении необходимой обороны, приговорил женщину к полутора годам ограничения свободы и выпустил из СИЗО, так как свое она уже отсидела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260871543
А кто это?
Stargazer_5e4cc3b703773
Судя по частоте обновлений новостей о смерти этого "известного в узком кругу" рэпера, в редакции есть ярые его поклонники.
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