О продлении меры пресечения на два месяца сообщила 29 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Защита Кохал просила домашний арест», — уточнили в пресс-службе.

В Петербурге суд оставил под стражей вдову рэпера Александра Юшко. Обвиняемая Марина Кохал пробудет в СИЗО до конца декабря.

Суд принял решение при отсутствии доказательств самого события преступления — убийства. В материалах следствия по-прежнему фигурирует причинение Юшко смерти «неустановленным способом», и ее причина неизвестна. Как писала «Фонтанка», следователи получили заключение эксперта полтора месяца назад, но и сегодня к делу результаты не приобщили.

На заседании адвокат Сергей Лукьянов спросил следователя о причине смерти Юшко, но судья Алла Тяжлова сняла этот вопрос. Истребовать экспертизу она тоже не пожелала.



В условиях отрицательной тяги судьи к знаниям Лукьянов заявил, что причиной смерти Юшко является сердечный приступ, и если следствие не может это опровергнуть, то ее, причину, следует считать доказано и установленной.

«Иными словами, если следствие не предоставляет экспертизу, а суд имеет возможность ее запросить и не запрашивает, то он должен учитывать любую причину смерти. Бемя опровержения доводов, приводимых в защиту, лежит на стороне обвинения», - сказал адвокат в разговоре с «Фонтанкой». Коллега Лукьянова Юрий Авдеев добавил, что следствие с тем же успехом наравне с Кохал может предъявить обвинение в убийстве ее адвокатам.