Спасалась от изнасилования, расчленила от страха тюрьмы. Что известно об оправдании петербурженки в убийстве
Оборону от соседа-насильника обвинение пыталось представить как убийство из коммунальной неприязни. Не найденная следствием голова оставила дело без ответа на важнейший вопрос.
«Фонтанке» стали известны подробности уголовного дела Анастасии Алферовой, расчленившей тело мужчины и оправданной в его убийстве, как сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 19 октября 2020 года.
Пять пакетов с частями человеческого тела местные жители нашли на Канонерском острове 5 апреля 2019 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство» и отправил фрагменты на судебно-медицинскую экспертизу.
Исследование осложнялось отсутствием головы. Личность мужчины установили, а причину смерти — нет.
Через полгода, в октябре 2019-го, оперативники задержали 41-летнюю соседку покойного по коммуналке в Кустарном переулке Анастасию Алферову. Она написала явку с повинной, изложив обстоятельства гибели 38-летнего мужчины.
По утверждению Алферовой, принятому судом и не опровергнутому обвинением, сосед пил горькую, а выпив, становился агрессивным. Бытовые скандалы не были главной проблемой. Потерпевший недвусмысленно намекал на целесообразность трансформации комнатного соседства в интимное сближение. Вечером 29 марта 2019 года, когда мужчина якобы с заточкой и похотью напал на Алферову, она дотянулась до молотка и один раз ударила его по голове. Сосед упал на пол, обвиняемая нанесла несколько ударов в голову ногами.
Коммуналка пустовала. Как рассказали «Фонтанке» знакомые Алферовой, расчленить тело мужчины она решилась из страха тюрьмы.
«Она догадывалась, что верить ей представители государства не станут, это не в их интересах. Перед этим страхом отправиться за решетку Настя преодолела брезгливость», — уточнили собеседники.
Расследование дела заняло больше года. В суд его передали в мае 2020-го. Алферовой предъявили обвинение в убийстве, а мотивом указали «внезапно возникшие личные неприязненные отношения». Несмотря на показания женщины, петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение, в котором было указано, что Алферова нанесла неустановленным предметом не менее одного удара в голову с целью причинения смерти.
По данным «Фонтанки», отсутствие головы и, соответственно, невозможность объективно оценить показания Алферовой осложняли работу следствия и прокуратуры, которые передали дело в суд больше с робкой надеждой на успех, нежели с уверенностью, что обличают убийцу.
«Если бы на голове потерпевшего нашли, допустим, 48 точек приложения силы, то версия о необходимой обороне вряд ли бы выглядела правдоподобной, — рассказал близкий к расследованию источник. — Но этих данных не было. По сути, Алферова своими показаниями написала себе обвинительное заключение, но обвинять ее в убийстве на основе таких данных и передавать дело в суд было, пожалуй, авантюрной идеей».
В прениях прокуратура требовала приговорить Алферову к 10 годам колонии. Женщина просила вынести оправдательный приговор. Суд принял промежуточное решение. Переквалификация на 108-ю статью УК «Убийство при превышении пределов необходимой обороны» повлекла наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Алферову выпустили из СИЗО, так как время ареста поглотило назначенный судом срок. Опровергнуть версию женщины о самообороне от посягающего на ее сексуальную неприкосновенность соседа было нечем.
Отсутствие причины смерти отягощает расследование еще одного дела с расчленением. Неясно, от чего три месяца назад скончался рэпер Энди Картрайт, но в СИЗО по обвинению в убийстве сидит его вдова Марина Кохал. Его теща Елена Кохал тоже привлечена как предполагаемая пособница убийства. По версии следствия, женщины использовали инсулиносодержащий препарат для отравления Картрайта. По данным «Фонтанки», это лекарство «Новорапид Флекспен», которое рэпер или его жена искали одновременно с изучением народных способов вывода из запоя.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»