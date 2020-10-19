Спасалась от изнасилования, расчленила от страха тюрьмы. Что известно об оправдании петербурженки в убийстве

Пять пакетов с частями человеческого тела местные жители нашли на Канонерском острове 5 апреля 2019 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство» и отправил фрагменты на судебно-медицинскую экспертизу.

«Фонтанке» стали известны подробности уголовного дела Анастасии Алферовой, расчленившей тело мужчины и оправданной в его убийстве , как сообщала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 19 октября 2020 года.

Через полгода, в октябре 2019-го, оперативники задержали 41-летнюю соседку покойного по коммуналке в Кустарном переулке Анастасию Алферову. Она написала явку с повинной, изложив обстоятельства гибели 38-летнего мужчины.

По утверждению Алферовой, принятому судом и не опровергнутому обвинением, сосед пил горькую, а выпив, становился агрессивным. Бытовые скандалы не были главной проблемой. Потерпевший недвусмысленно намекал на целесообразность трансформации комнатного соседства в интимное сближение. Вечером 29 марта 2019 года, когда мужчина якобы с заточкой и похотью напал на Алферову, она дотянулась до молотка и один раз ударила его по голове. Сосед упал на пол, обвиняемая нанесла несколько ударов в голову ногами.

Коммуналка пустовала. Как рассказали «Фонтанке» знакомые Алферовой, расчленить тело мужчины она решилась из страха тюрьмы.

«Она догадывалась, что верить ей представители государства не станут, это не в их интересах. Перед этим страхом отправиться за решетку Настя преодолела брезгливость», — уточнили собеседники.