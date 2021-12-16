Уголовное дело тещи рэпера Картрайта прекращено. СК называл ее пособницей убийства и требовал ареста

Постановление о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления следователь вынесла накануне, сообщил «Фонтанке» 16 декабря адвокат Юрий Авдеев.
«Елена Кохал имеет право на реабилитацию, включая компенсацию морального вреда за пятидневное содержание в изоляторе и унизительное правосудие. И прокурор должен извиниться», — уточнил защитник.
Кохал задержали в октябре 2020 года по подозрению в пособничестве в убийстве и попытались арестовать в Смольнинском суде. На заседании женщина теряла сознание. Меру пресечения ей не избрали, следствие отозвало ходатайство.
По мнению защиты, задержанием Елены Кохал СК хотел склонить ее дочь, Марину Кохал, к самооговору — признанию в убийстве Картрайта.
Марине Кохал предлагали дать признательные показания, чтобы выпустить на свободу ее мать и вернуть в семью ребенка, отправленного в детский дом. Обвиняемая не признала вину. В СИЗО она провела почти полтора года.