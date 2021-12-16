Уголовное дело тещи рэпера Картрайта прекращено. СК называл ее пособницей убийства и требовал ареста

Куда смотрит Бастрыкин? Когда его подчиненные издеваются над людьми, законами и здравым смыслом? Как можно привлекать за убийство и пособничество, если до сих пор следствие не может установить причину смерти и способ убийства? Тем не менее, уже продержали человека в СИЗО полтора года, а теперь держат на домашнем аресте. Трут-мнут, чего-то ждут? Признание не выбили в СИЗО, теперь его точно не получат.