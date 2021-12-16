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Уголовное дело тещи рэпера Картрайта прекращено. СК называл ее пособницей убийства и требовал ареста

В Петербурге прекратили уголовное преследование 68-летней Елены Кохал — тещи музыканта Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт. Следствие пятнадцать месяцев пыталось доказать ее причастность к убийству.

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Постановление о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления следователь вынесла накануне, сообщил «Фонтанке» 16 декабря адвокат Юрий Авдеев.

«Елена Кохал имеет право на реабилитацию, включая компенсацию морального вреда за пятидневное содержание в изоляторе и унизительное правосудие. И прокурор должен извиниться», — уточнил защитник.

Кохал задержали в октябре 2020 года по подозрению в пособничестве в убийстве и попытались арестовать в Смольнинском суде. На заседании женщина теряла сознание. Меру пресечения ей не избрали, следствие отозвало ходатайство.

По мнению защиты, задержанием Елены Кохал СК хотел склонить ее дочь, Марину Кохал, к самооговору — признанию в убийстве Картрайта.

Марине Кохал предлагали дать признательные показания, чтобы выпустить на свободу ее мать и вернуть в семью ребенка, отправленного в детский дом. Обвиняемая не признала вину. В СИЗО она провела почти полтора года.

В июле 2020 года в квартире на Невском проспекте нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Марина Кохал утверждает, что она хотела инсценировать бесследное исчезновение умершего от передозировки музыканта. СК полагает, что женщина убила мужа. За время следствия представлены различные версии — от поножовщины до удушения.

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Куда смотрит Бастрыкин? Когда его подчиненные издеваются над людьми, законами и здравым смыслом? Как можно привлекать за убийство и пособничество, если до сих пор следствие не может установить причину смерти и способ убийства? Тем не менее, уже продержали человека в СИЗО полтора года, а теперь держат на домашнем аресте. Трут-мнут, чего-то ждут? Признание не выбили в СИЗО, теперь его точно не получат.
Dpa
Да уж, правильно сказали, хорошие адвокаты у этой парочки. Надо было чтоб присяжные судили. Ну хоть за расчлененку сколько нибудь годков можно было дать.
kоt-obormot
Съехала старушка с темы -расчленЁнки.
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