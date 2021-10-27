Суд выпустил Марину Кохал из камеры. И запер ее в квартире

«Фонтанка.ру»

Пятнадцать месяцев расчлененное тело музыканта Александра Юшко лежит в морге. Столько же времени в изоляторе провела его вдова. Следствие полтора года не может соорудить убедительную версию убийства. Этот же временной отрезок понадобился суду, чтобы признать — Кохал не место в тюремной камере. К 27 октября 2021 года петербургский горсуд увидел затяжной характер следствия.

«В ходе внезапно возникшего конфликта на почве личной неприязни погрузила в искусственную кому одновременным или последовательным введением инсулинового лекарства «Новорапид флекспен» и содержащего гамма-оксимасляную кислоту препарата», — это все, в чем на данный момент следствие может обвинить Марину Кохал.



О смерти участника Versus Battle Энди Картрайта стало известно 29 июля 2020 года. Его жена, Марина Кохал, рассказала версию, которой придерживается до сих пор. Картрайт, он же Александр Юшко, был наркоманом и алкоголиком, а умер от передозировки. Она нашла тело в спальне-кабинете — посиневшего, с пеной у рта. Кохал не хотела, чтобы все узнали о передозировке, решила расчленить тело и представить рэпера пропавшим без вести.

«В какой-то момент я поняла, что это все вскроется: что мой любимый — наркоман, и это отразится на нем как на исполнителе, на его репутации. Он не был замечен за таким. Я боялась, что его мать и сестра скажут, что я просмотрела, я виновата. Что меня будут ненавидеть. Я боялась, что сын узнает, как папа ушел из жизни. Я долго думала и поняла, что будет правильно, если он пропадет. Сейчас я бы так не сделала. То есть я свои мотивы понимаю, но это все ненормально», — рассказывала она позже.

Следствие подтверждало, что брызг крови в квартире не было, а значит, пилили тело существенно после смерти.



Уже после гибели мужа Кохал имитировала активность Картрайта на его страницах в соцсетях. Как поступить с останками, она не решила, хотя план утопить их в болоте у озера Чернь рассматривался. В итоге она посоветовалась с друзьями-адвокатами (само по себе расчленение не является преступлением, а по статье о надругательстве над трупом нужно доказать умысел) и решила сдаваться.

«Полагаю, дело будет возбуждено по факту убийства, но заключить под стражу получится вряд ли, так как необходимо доказать суду обоснованность подозрений в причастности к убийству. Следствие должно опровергнуть выдвинутую ею версию», — пребывал в уверенности адвокат Сергей Лукьянов. Это было 30 июля 2020-го.

Следов наркотиков в съемной квартире на Невском, 134, во время обыска не нашли. Картрайта вынесли в пяти пакетах. Кохал была готова пройти полиграф в подтверждение своей версии. Первый допрос оказался неудачным, к его моменту женщина седьмой день почти не спала.

31 июля Марину Кохал задержали, предъявили обвинение. Но для изолятора аргументов не было, заседание откладывали, и только к 3 августа 36-летняя Кохал оказалась за решеткой. При этом на момент ареста все еще не было результатов экспертизы и даже достоверного знания о том, что Картрайт именно убит. Суд согласился с доводами следствия, вдохновившись представленной перепиской с фанаткой. В ней были фразы: «По жизни надо кушать салатик и трахаться» и «Целую в щеку». Следствие сочло, что Кохал убила супруга из ревности.



«Я посажу тебя и твою мать», «Подберем для твоего ребенка детдом получше», «А ты его кровь пробовала?» — спрашивали Кохал следователи во время допроса спустя пару недель после ареста. Ей также задавали вопросы, смысл которых сводился к требованию подтвердить посмертное половое сношение с трупом рэпера. Кохал через адвокатов просила прокуратуру проверить, нет ли в действиях следствия уголовно наказуемого принуждения к даче показаний.

К середине сентября следователя по делу сменили, но улик против Кохал все равно не прибавилось. В конце месяца следов убийства на теле Картрайта все еще не нашли, экспертизе останков пошел третий месяц.

Еще через месяц следствие решило, что теща рэпера Елена Кохал тоже причастна. Ее задержали и допросили, в отделе полиции ей стало плохо, не лучше она себя чувствовала и на суде. Тоже просили ареста, тоже ходатайствовали продлить задержание ради поиска доказательств, но в итоге сами отпустили с подпиской о невыезде и в статусе подозреваемой. Кохал уверяет, что ее мать и трехлетний сын ничего не знали о расчленении.

В день задержания Елены сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска устроили дочери и матери «случайную встречу» в изоляторе временного содержания на Захарьевской улице.

«Они говорили, что моя мать по моей вине умрет в тюрьме, а сын сгниет в детском доме», — писала Кохал-младшая в письме адвокатам.

Примерно в тот же период стало известно, что с общего айфона супругов незадолго до смерти Картрайта кто-то «гуглил» инсулиносодержащий препарат «Новорапид флекспен». Затем, с общей же банковской карты, он был куплен в одной из аптек неподалеку. Кохал отрицает покупку.

На тот момент экспертиза останков была завершена, но знакомить с ней адвокатов следствие не торопилось. Было подтверждено, что Юшко незадолго до смерти употреблял наркотики. Косвенно о его неадекватном состоянии говорили и аудиозаписи про преследователей, самаритян и Иуду, которые он слал жене. Суд последовательно продлевал стражу. Неформально в судейской среде объясняли — у Кохал нет в Петербурге собственного жилья, поэтому домашний арест для нее невозможен.



Пока мать томилась в СИЗО, по детским домам путешествовал ее сын, хотя желающих опекать его родственников было достаточно. Чиновники не скрывали, что к скитаниям мальчика приложило руку следствие по делу об убийстве. Только минувшим летом через суд ребенка удалось вынуть из детдомовской системы. Сейчас он с семьей Кохал.

Адвокаты не прекращали обжаловать решения о содержании Кохал в СИЗО и даже доказали брешь в судебных материалах. Арест признавали незаконным дважды. Она все равно оставалась в изоляторе.

Спустя год после смерти рэпера способ убийства все еще не был установлен, тело так и лежит в морге. Продлить расследование до октября 2021 года велел лично глава СК Бастрыкин. С Кохал перестали проводить какие-либо следственные действия. Искать причины смерти привлекли доктора медицинских наук, профессора Игоря Толмачева — это один из лучших в России судмедэкспертов. При нем в печени Картрайта нашли следы гамма-оксимасляной кислоты (ГОМК). Этот депрессант встречается в некоторых продуктах, применяется в неврологии и анестезии, но в случае с рэпером перекочевал в обвинительное заключение.

