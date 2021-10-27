Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал отпустили из СИЗО домой

Обвинение возражало и просило оставить ее в изоляторе. Повод — назначение еще двух экспертиз по делу, ситуационной и автороведческой. Следствие хочет выяснить, кто писал со страницы Юшко во «ВКонтакте» несколько сообщений уже после его смерти. «Теперь я еще и лингвист-террорист. Как много профессий!» — отреагировала на слова об экспертизе обвиняемая.

Спустя почти полтора года, проведенных в камере следственного изолятора, обвиняемая в убийстве мужа, музыканта Александра Юшко (Картрайта), Марина Кохал освобождена из-под стражи в зале суда. На заседании 27 октября судья согласилась с тем, что следствие приняло затяжной характер. Кохал запрещено выходить из дома и пользоваться средствами связи.

Еще один аргумент в пользу СИЗО — протокол допроса свидетеля, который якобы рассказал, что Кохал сделала Юшко укол. Защитник обвиняемой отметил, что следствие только сейчас предоставляет протокол от марта месяца, а его первый лист не оригинал, а цветная копия.



Прокурор также заявил, что Кохал расчленила мужа и найдены не все органы. Где части тела Картрайта обвиняемая не говорит, хотя сама она на заседании отметила, что ее и не спрашивали.



Адвокат Сергей Лукьянов сообщил суду, что все обстоятельства по делу изменились и до сих пор не названа причина смерти Картрайта. Как ранее писала «Фонтанка», теперь следствие проверяет версию о том, что Кохал после укола мужа якобы задушила.



Лукьянов со ссылкой на 2-й апелляционный суд отметил, что событийный ряд может говорить о том, что Кохал преступления не совершала. Он также указал на очевидную волокиту и высказал мнение, что экспертизы назначаются для искусственного содержания обвиняемой под стражей.



После того, как Марину выпустили из клетки и не стали одевать наручники, она растерянно спросила у пристава, может ли подойти к своим адвокатам. Женщина расплакалась.