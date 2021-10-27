Обколола, задушила, по пакетам разложила. Следствие выдвинуло новую версию убийства рэпера Картрайта

Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, в Санкт-Петербургский городской суд поступили материалы на продление Кохал ареста еще на три месяца, до 30 января 2022 года. К ходатайству следователя приложено постановление о назначении ситуационной судебно-медицинской экспертизы. Специалисты должны проверить очередную версию убийства, которое, по мнению СК, совершила Кохал.



По теории следствия, обвиняемая погрузила музыканта в искусственную кому одновременным или последовательным введением инсулинового лекарства «Новорапид флекспен» и содержащего гамма-оксимасляную кислоту препарата, после чего перекрыла дыхательные пути, задушила и расчленила тело на 15 частей. Эксперты должны ответить на очень простой вопрос: возможен ли такой способ причинения Юшко смерти.

