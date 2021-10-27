Обколола, задушила, по пакетам разложила. Следствие выдвинуло новую версию убийства рэпера Картрайта

Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, в Санкт-Петербургский городской суд поступили материалы на продление Кохал ареста еще на три месяца, до 30 января 2022 года. К ходатайству следователя приложено постановление о назначении ситуационной судебно-медицинской экспертизы. Специалисты должны проверить очередную версию убийства, которое, по мнению СК, совершила Кохал.
По теории следствия, обвиняемая погрузила музыканта в искусственную кому одновременным или последовательным введением инсулинового лекарства «Новорапид флекспен» и содержащего гамма-оксимасляную кислоту препарата, после чего перекрыла дыхательные пути, задушила и расчленила тело на 15 частей. Эксперты должны ответить на очень простой вопрос: возможен ли такой способ причинения Юшко смерти.
Предыдущая версия, под которую заказывалась отдельная экспертиза, включала инъекцию «Новорапид флекспен» и удар острым предметом, предположительно ножом. Она, вероятно, не подтвердилась.
На ранних стадиях расследования в версиях убийства присутствовали только медицинские и психотропные препараты.
Предположениями следствия жонглирует доктор медицинских наук, завкафедрой судебной медицины Военно-медицинской академии Игорь Толмачев. Он возглавляет все комиссионные экспертизы, назначаемые по делу Кохал. Новая, с теорией удушения, будет четвертой.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат Сергей Лукьянов, в январе 2022 года истекают предельные сроки содержания обвиняемой под стражей. В СИЗО она находится с июля 2020-го.
По мнению следствия, в июле 2020 года Марина Кохал в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личной неприязни убила мужа Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Кохал вину не признает. По ее утверждению, Юшко умер от наркотической передозировки. Инсулиновый препарат применялся для вывода из запоя, так как музыкант страдал от алкоголизма. Кохал расчленила тело, чтобы сымитировать бесследное исчезновение Картрайта и тем самым защитить его репутацию от ярлыка наркомана. После расчленения женщина сдалась полиции.