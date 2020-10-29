Макрон объявил о размещении по стране до 7 тысяч солдат. «На нас нападают из-за наших ценностей свободы»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о размещении по стране от 3 до 7 тысяч солдат в рамках операции Sentinel («Часовой») для противостоянии террористической угрозе. Об этом он рассказал 29 октября в ходе выступления в Ницце, куда президент прибыл после утреннего теракта, который унес жизни троих человек.
«Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, наших ценностей свободы и нашего желания не поддаваться террору... Мы ни от чего не откажемся... Вся нация стоит рядом с нашими согражданами», — цитирует слова Макрона BFM TV.
Президент Франции также заявил, что будет усилен контроль безопасности в школах и культовых сооружениях.
Утром 29 октября мужчина, оказавшийся исламским радикалом, атаковал церковь Нотр-Дам в Ницце, погибли трое человек. Нападавший задержан. Власти официально объявили произошедшее терактом.
После теракта в Ницце мужчина с ножом с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских в Авиньоне и был застрелен, а в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный атаковал французское консульство. Он нанес легкие травмы охраннику и был задержан.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.