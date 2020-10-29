Макрон объявил о размещении по стране до 7 тысяч солдат. «На нас нападают из-за наших ценностей свободы»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о размещении по стране от 3 до 7 тысяч солдат в рамках операции Sentinel («Часовой») для противостоянии террористической угрозе. Об этом он рассказал 29 октября в ходе выступления в Ницце, куда президент прибыл после утреннего теракта, который унес жизни троих человек.



«Если на нас нападают, то это из-за наших ценностей, наших ценностей свободы и нашего желания не поддаваться террору... Мы ни от чего не откажемся... Вся нация стоит рядом с нашими согражданами», — цитирует слова Макрона BFM TV.

