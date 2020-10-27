Смольный переоценил свою мягкость. По итогам первого дня рейдов в Петербурге наказание грозит более чем ста предприятиям
По итогам первого дня ужесточения коронавирусного режима Смольный собирается привлечь к административной ответственности 113 предприятий, а не 21, как сообщалось ранее.
Как пояснили «Фонтанке» вечером 27 октября в Ситуационном центре по вопросам соблюдения стандартов безопасности, в изначальный отчёт вошли только протоколы, составленные администрациями районов. Другие ведомства оформили ещё 92.
Всего чиновники проверили 3150 магазинов и предприятий общепита .
На транспорте было зафиксировано 324 нарушения, из них 77 — в наземном транспорте, 236 — в вестибюлях, и 11 — на платформах станций метрополитена. Но привлечь к ответственности удалось лишь 23 нарушителя. В наземном транспорте составили 4 протокола, на входе в метро — 13, и еще 6 — на платформах.
Ранее Смольный объявил об ужесточении контроля за соблюдением коронавирусных правил гражданами и бизнесом. С 26 октября в рейды вышли 400 представителей органов власти. В транспорте безмасочников ловили 18 мобильных групп (по одной на каждый район). Но полиция к рейдам не присоединилась, что затруднило привлечение нарушителей к ответственности.