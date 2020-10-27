Смольный привлек к ответственности 21 предприятие за нарушение коронавирусного режима
В первый день ужесточения коронавирусного режима, 26 октября, Смольный привлек к административной ответственности 21 предприятие и 23 граждан, следует из отчета, опубликованного Ситуационным центром по вопросам соблюдения стандартов безопасности.
Всего чиновники проверили 3150 магазинов и предприятий общепита и сферы услуг в 18 районах и составили 21 протокол. Больше всего нарушений нашлось в Курортном и Петроградском районах — 4 и 5 соответственно.
На транспорте было зафиксировано 324 нарушения, из них 77 — в наземном транспорте, 236 — в вестибюлях, и 11 — на платформах станций метрополитена. Но привлечь к ответственности удалось лишь 23 нарушителя. В наземном транспорте составили 4 протокола, на входе в метро — 13, и еще 6 — на платформах.
Ранее Смольный объявил об ужесточении контроля за соблюдением коронавирусных правил гражданами и бизнесом. С 26 октября в рейды вышли 400 представителей органов власти. В транспорте безмасочников ловили 18 мобильных групп (по одной на каждый район). Но полиция к рейдам не присоединилась, что затруднило привлечение нарушителей к ответственности.