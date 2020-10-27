FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
76.46р90.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 19:38
2
Печать

Смольный привлек к ответственности 21 предприятие за нарушение коронавирусного режима

В первый день ужесточения коронавирусного режима, 26 октября, Смольный привлек к административной ответственности 21 предприятие и 23 граждан, следует из отчета, опубликованного Ситуационным центром по вопросам соблюдения стандартов безопасности.

Всего чиновники проверили 3150 магазинов и предприятий общепита и сферы услуг в 18 районах и составили 21 протокол. Больше всего нарушений нашлось в Курортном и Петроградском районах — 4 и 5 соответственно.

На транспорте было зафиксировано 324 нарушения, из них 77 — в наземном транспорте, 236 — в вестибюлях, и 11 — на платформах станций метрополитена. Но привлечь к ответственности удалось лишь 23 нарушителя. В наземном транспорте составили 4 протокола, на входе в метро — 13, и еще 6 — на платформах.

Ранее Смольный объявил об ужесточении контроля за соблюдением коронавирусных правил гражданами и бизнесом. С 26 октября в рейды вышли 400 представителей органов власти. В транспорте безмасочников ловили 18 мобильных групп (по одной на каждый район). Но полиция к рейдам не присоединилась, что затруднило привлечение нарушителей к ответственности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260871543
Список предприятий-нарушителей будет опубликован?
footballer13
Работа прям кипит. Только вирусу это не помеха ни разу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний