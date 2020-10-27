«Наша задача — подстраиваться под жизнь ученика». Как рынок онлайн-школ вырос во время пандемии

Количество переведенных на семейное обучение школьников в Петербурге выросло по сравнению с началом прошлого учебного года. В пандемию у родителей вырос интерес к онлайн-школам, но платить за качественное дистанционное образование оказались готовы далеко не все желающие его получить.

Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ»

Сегодня на семейное обучение переведены 1876 петербургских школьников, сообщили «Фонтанке» 27 октября в городском комитете по образованию. Это на 148 человек больше, чем на начало прошлого учебного года. Последние годы в России наметилась тенденция к увеличению количества детей, родители которых осознанно выбирают домашнее обучение. На фоне этого и пандемии коронавируса онлайн-школы тоже отмечают рост числа новых учеников. Для многих россиян опыт дистанционного обучения в традиционной школе стал травматичным, и они обращаются к профессионалам этого дела.



Онлайн-школы — это в основном некоммерческие организации, некоторые из них выросли из онлайн-курсов. Они изначально прокачивали свои технические возможности для дистанционного преподавания. Сейчас в онлайн-школе можно учиться все 11 классов и после этого получить аттестат о среднем образовании. Есть несколько вариантов, как это оформляется юридически. Чаще всего выбор стоит между заочным обучением и семейным образованием (самообразованием в случае 10–11-го класса). Основное их отличие заключается в том, что заочное — это форма получения образования в образовательной организации. Пусть ученик не ходит на уроки, но ему придется писать проверочные, контрольные и другие работы по программе и учебному плану школы, потому что она отвечает за освоение программы и его успеваемость. При семейном обучении за качество знаний отвечают родители, школа проводит только аттестацию.

Чтобы перейти на семейное обучение, нужно написать заявление о переходе в своей школе и в РОНО. Далее можно «прикрепить» ребенка либо к частной «партнерской» школе, которая работает с учениками онлайн-школы на особых условиях, либо к общеобразовательной школе по месту жительства, которая предусматривает семейную форму обучения. В каждом районе Петербурга есть по два-три таких учреждения, полный список можно посмотреть на сайте профильного комитета.



В пандемию интерес к онлайн-образованию вырос в разы, отмечают участники рынка дистанционного образования. Однако принять решение о переводе ребенка в онлайн-школу в экстремальной ситуации и отважиться на дополнительные расходы оказались готовы не все.

Как говорит генеральный директор «ИнтернетУрока» Павел Арсеньев, пользователей в первую волну коронавируса прежде всего интересовал бесплатный контент. Портал школы обладает библиотекой видеоуроков, большая часть которых была в открытом доступе до пандемии. Количество уникальных пользователей этого раздела сайта выросло более чем в 10 раз — в апреле — мае оно достигало 700 тыс. в сутки при обычных показателях в 70–100 тыс.

«Что касается платного контента, незначительно возросла популярность недорогих услуг, как, например, формат «Самостоятельный» (обучение дополнительно к основной школе. — Прим. ред.) в домашней школе «ИнтернетУрок». А вот якорный для нас продукт — формат «С зачислением» — требует от родителей и учеников принятия взвешенного решения, чтобы уйти из обычной школы и полностью перейти на онлайн-образование. Естественно, такие решения не принимались весной, в конце учебного года», — говорит Арсеньев. Зато к осени многие определились с выбором, отмечает он. В марте в домашней школе было 12 тыс. учеников, в апреле — 14 тыс., а в октябре — уже 16 тыс. с учетом оттока выпускников-одиннадцатиклассников. В сентябре — октябре 2020 года количество учеников домашней школы, по его словам, выросло в 1,6 раза по сравнению с началом прошлого учебного года.



«ИнтернетУрок» — один из крупнейших игроков рынка онлайн-образования. Работающее под этим названием частное образовательное учреждение «Первая народная школа», по данным системы СПАРК, было зарегистрировано в Петербурге, но потом перебралось в Москву. Оно принадлежит московской компании «Интерда». В 2018 году ее выручка составила 64,7 млн рублей, а чистая прибыль — 15 млн рублей.

Директор зарегистрированной в Петербурге школы «Онлайн-школа № 1» Артем Аницоев вспоминает, что в пандемию интерес к услугам его организации вырос примерно в три раза, однако новых учеников в его школу скорее всего привело не это, а вложения в рекламу. Столкнувшиеся с прелестями всеобщего дистанта люди в панике обрывали телефоны консультационного центра и спрашивали, можно ли учиться в онлайн-школе бесплатно. Также звонило много учителей, они просили научить их работать дистанционно или порекомендовать сервисы для онлайн-обучения.

Онлайн-школы не только предоставляют детям подключение к платформе, но и организуют видеотрансляции с учителями, проверки домашних заданий, внеурочные консультации с педагогами и ответы на вопросы, объясняет Аницоев. Продукт получается затратный. По словам Арсеньева, в хорошей школе над контентом работает целый коллектив специалистов от режиссеров и сценаристов до дизайнеров и контроля качества. Помимо этого, нужно обеспечить быструю и качественную проверку домашнего задания, а также расширить сеть «партнерских» школ, чтобы ученикам из отдаленных регионов не приходилось ездить на ОГЭ и ЕГЭ в Петербург или Москву. Эксперт отмечает, что с развитием рынка на него пришло много неопытных игроков, которые «думают, что можно сделать контент на коленке».



Директор «Онлайн-школы № 1» говорит, что в течение трех последних месяцев количество учеников школы регулярно увеличивается от месяца к месяцу на 150–200 человек. По его словам, сейчас в школе учатся около 1,5 тыс. человек, большинство ребят из России, но единицы подключаются к урокам из Канады, Китая, Испании и других стран. 60% российских учеников приходятся на две столицы, остальные — на регионы. Преподаватели делятся на непосредственно проводящих занятия, проверяющих домашнюю работу и «дежурных» — это учителя-предметники, отвечающие на вопросы школьников в чате с 10 до 18 часов. В разных аспектах работы онлайн-школы задействованы около 70 педагогов.

«У нас дети разные, некоторые, например, спортсмены. Так случилось, что он в первой половине дня вообще не посетил занятия, которые по расписанию были, потому что у него, например, сейчас период соревнований. <...> Мы понимаем его ситуацию, мы под нее подстраиваемся. Наша задача — подстраиваться под его жизнь, а не чтобы он под школу подстраивался. У него всегда будут записи этих занятий в личном кабинете. Если он сядет вечером заниматься, будет пересматривать записи, делать уроки, то у него наверняка возникнут вопросы какие-то. Чтобы мы могли на эти вопросы отвечать, когда он сядет домашку делать, мы должны создавать такую поддержку вроде дежурных учителей», — объясняет Аницоев.



Отчислить из онлайн-школы тоже могут. Например, если ребенок перестает выполнять задания, а его родители не платят деньги и не выходят на связь. В случае с заочным обучением дела обстоят сложнее, потому что ответственность за знания и аттестацию детей все равно несет традиционная школа.

Дети петербурженки Анны учатся заочно в петербургской частной школе ЦОДИВ (Центр обучения детей и взрослых). Учреждение само предоставляет учебные материалы и проводит аттестацию два раза в год. Для старшего ребенка, который учится в шестом классе, это обходится в 16,8 тыс. рублей в год, для младшего, третьеклассника, — 13,6 тыс. рублей в год.

Такой формат обучения определенно требует большего участия родителя, ему нужно самому становиться учителем, следовать примерному учебному плану и контролировать учебный процесс. «Мы по возможности занимаемся каждый день, но понятно, что если сегодня настроение или самочувствие не очень, мы можем сегодня меньше заниматься, а на следующий день — больше, — рассказывает Анна. — Мы не занимаемся по материалам, которые предоставляет школа. Это тоже добровольное дело. Или я сама рассказываю что-то, или [используем] ресурсы сторонние, например «Учи.ру», где детям интересно».



Главным преимуществом заочного обучения она называет то, что у детей остается очень много свободного времени, которое они могут потратить на кружки, секции и хобби. Освоение некоторых предметов вроде музыки, ИЗО, особенно в начальной школе, занимает у них очень мало времени, к тому же не нужно делать домашнее задание.

По данным СПАРК, ЦОДИВ создан в 2015 году. Его директором является Анна Меньшикова. Ранее она возглавляла школу № 279 Кировского района, которая была в 2011 году присоединена к школе № 277. Этим учреждением Меньшикова руководила до конца 2016 года. На его базе, по словам Анны, и был создан платный центр. Выручка ЦОДИВ в 2019 году составила 58,6 млн рублей, а чистая прибыль — 4,4 млн рублей, что неплохо для образовательной организации.

Тем не менее онлайн-школы и традиционные школы пока трудно назвать равноправными игроками в сфере образования. Чтобы это произошло, властям стоит пересмотреть требования законодательства к лицензированию, считает Павел Арсеньев. «Чтобы получить лицензию на образовательную деятельность, нужно владеть физическим помещением, что для онлайн-образования является нонсенсом», — говорит он. Эксперт также отмечает, что в нормах СанПиН есть требования, которые не содержат исключений, распространяются на все образовательные учреждения и при этом не учитывают специфику онлайн-школ. Например, наличие столовой, медкабинетов, спортзалов.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»