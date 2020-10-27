Глава ФИФА Инфантино заразился коронавирусом и поспешил самоизолироваться
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино сдал положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно 27 октября.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, Инфантино получил результат на COVID-19 сегодня утром. У него наблюдаются лёгкие симптомы болезни. Узнав о заражении, глава ФИФА тут же ушёл на самоизоляцию. На карантине он будет находиться не менее десяти дней.
Presidente de la #FIFA #positivo con #Covid19 https://t.co/GL1PDCDybQ pic.twitter.com/V0ucqXXax1— Agencia ANSA (@AgenciaANSA) October 27, 2020
Все люди, контактировавшие с Инфантино в последние дни, были проинформированы и приглашены для принятия необходимых мер.
Также 27 октября из-за контакта с кооронавирусным больным на самоизоляцию ушёл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Накануне хоккеист СКА рассказал о том, как тяжело было выходить на лёд после перенесённой коронавирусной инфекции, а в Милане COVID-19 заподозрили у пяти футболистов.