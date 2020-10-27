FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
76.44р90.45р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 18:55
0
Печать

Глава ФИФА Инфантино заразился коронавирусом и поспешил самоизолироваться

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино сдал положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно 27 октября.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, Инфантино получил результат на COVID-19 сегодня утром. У него наблюдаются лёгкие симптомы болезни. Узнав о заражении, глава ФИФА тут же ушёл на самоизоляцию. На карантине он будет находиться не менее десяти дней.

Все люди, контактировавшие с Инфантино в последние дни, были проинформированы и приглашены для принятия необходимых мер.

Также 27 октября из-за контакта с кооронавирусным больным на самоизоляцию ушёл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Накануне хоккеист СКА рассказал о том, как тяжело было выходить на лёд после перенесённой коронавирусной инфекции, а в Милане COVID-19 заподозрили у пяти футболистов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний