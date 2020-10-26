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26.10.2020 15:18
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В Милане пять футболистов заболели коронавирусом

Сразу пять подтвержденных случаев коронавируса обнаружили в футбольном клубе «Милан». Как сообщили в пресс-службе итальянской команды, заболели вратарь Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Йенс Хауге.

Имена остальных трех заболевших игроков клуб не раскрывает. Болезнь у всех пятерых протекает бессимптомно.

На сегодняшний день «Милан» занимает первое место в таблице чемпионата Италии с 12 очками после четырех матчей. В пятом туре в понедельник, 26 октября, команда сыграет на своем поле с «Ромой».

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Комментарии (1)

Ильин Серёжа
В Милане пять футболистов заболели коронавирусом.
Футбольные клубы Милана (не путать с "Миланом"):

A.C.F. Milan
Associazione Calcio Libertas
Brera Calcio
A.S. Giana Erminio
Inter Milan
A.C. Milan
US Milanese
Milano City F.C.
Sasso Marconi Zola SSD

Получается по 0,56 футболиста на клуб.
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