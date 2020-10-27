Китай снабдил Россию «антивирусными продуктами». Россельхознадзор зафиксировал рост импорта имбиря, чеснока и лимонов

По данным информационной системы ведомства «Аргус-Фито», с 1 января по 25 октября 2020 года в страну ввезли 10,4 тыс. тонн свежего имбиря, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 50% от общего объема пришлись на март-апрель. Главным поставщиком этого продукта стал Китай, на долю которого выпало 84% объема импорта.

С начала 2020 года объемы импорта имбиря, чеснока и лимонов в Россию значительно увеличились по сравнению с предыдущим годом. Об этом 27 октября сообщает Россельхознадзор.

За неполные 10 месяцев 2020 года в страну ввезли 59,1 тыс. тонн чеснока, что на 25% больше, чем за тот же период 2019-го. Интенсивнее всего овощ поставляли в марте-апреле и августе. 71% от общего объема продукции импортировали из Китая, еще около 14% — из Египта, а 13% — из Ирана.



Объем поставок лимонов за этот период прибавил всего 2% год к году и составил 183,2 тыс. тонн. При этом в отдельные месяцы зафиксировано значительное увеличение объемов импорта. Например, в марте поставки выросли на 11%, в мае — на 21%, в августе — на 40%. Основная доля продукции пришлась на Турцию (36%) и Аргентину (32%), еще около 20% лимонов ввезли из ЮАР.



В апреле 2020 года Генпрокуратура РФ поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны. В период ажиотажного спроса на фоне пандемии продажи «антивирусных» продуктов подскочили вдвое.

