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06.04.2020 18:39
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Взлетевшими ценами на лимоны и имбирь занялась Генпрокуратура РФ

Генеральная прокуратура России 6 апреля поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность увеличения цен на лимоны, имбирь и чеснок в торговых сетях.

«В результате анализа сведений, размещенных в сети Интернет, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны… ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при необходимости нарушение антимонопольного законодательства будет пресечено, виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.

Ранее Росстат отчитался о росте цен на продукты и товары в марте в период ажиотажного спроса.

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Комментарии (4)

Sibir_5e4d67bbb7aea
масками и спиртами им в лом заниматься.... свои...
TU104
Я МОГУ ПРОДОЛЖИТЬ : ПОДОРОЖАЛИ ЛЕКАРСТВА, ВСЕ ПРОДУКТЫ. МАСОК И АНТИСЕПТИКОВ В АПТЕКАХ НЕТ. Государство поддержит американские,финские, турецкие фирмы, магазины белья и косметики, а также игорную контору с многомиллиардным оборотом.
Karl111
Кг лимонов 500руб. Кг имбиря 1800руб.
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