Взлетевшими ценами на лимоны и имбирь занялась Генпрокуратура РФ

«В результате анализа сведений, размещенных в сети Интернет, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны… ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при необходимости нарушение антимонопольного законодательства будет пресечено, виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.



Ранее Росстат отчитался о росте цен на продукты и товары в марте в период ажиотажного спроса.