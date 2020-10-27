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27.10.2020 18:39
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После экспериментов с пакетиком чая и скотчем Роскосмос предлагает поджигать топливо лазером

Ученые из Центра Келдыша, дочернего предприятия Роскосмоса, предлагают использовать лазер для поджигания топлива в двигателях космических аппаратов. Об этом 27 октября сообщается на сайте госкорпорации.

«В докладе (Центра Келдыша. — Прим. ред.) впервые продемонстрирована принципиальная возможность осуществления лазерного зажигания топлив «кислород — водород», «кислород — метан» от полупроводникового лазера с волоконным выводом излучения без использования твердотельного излучателя», — гласит сообщение.

В Роскосмосе подчеркнули, что такая схема работы «облегчает виброизоляцию системы зажигания при размещении на борту космического аппарата» и уменьшает ее стоимость. Правда, когда она может быть реализована, не уточнили.

В последнее время российская космическая отрасль отличается умением найти оригинальное решение, пусть и не столь высокотехнологичное. Так, утечку воздуха на МКС недавно отслеживали с помощью пакетика чая, а чинили ее скотчем. Впрочем, это не мешает главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину строить планы по освоению Луны.

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Комментарии (1)

graail
Еще сушеные лягушки и обереги здорово помогут космической отрасли России.
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