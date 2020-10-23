Утро пятницы, 23 октября, началось с заявлений СМИ о том, что Япония начала набор участников полета на Луну. Роскосмос не подвёл — и уже спустя несколько часов на сайте госзаказа появилось обновленное техзадание для нашего «лунного лифта».

Новая сверхтяжелая ракета «Енисей» еще не обрела окончательного облика даже на бумаге, а задачи перед ней набирают всё больший вес. Мы попытались проследить, как позиция России относительно полетов на Луну за пять лет сменилась с «нецелесообразно» до заявлений о «пилотируемых экспедициях с экипажем из 4 человек и длительностью не менее 14 суток». А цели у нас - не только уже «информационно освоенные» Луна и Марс, но и Юпитер, и Сатурн. Не говоря уж о Венере.



Слова о четырех космонавтах (или, может быть, правильнее, селенавтов) сейчас кажутся откровением, хотя примерно такие разговоры шли еще много лет назад. Но тогда кто-то в правительстве срезал расходы на российскую лунную программу, чем заставил сократить амбиции Роскосмоса и отсрочить высадку на спутник Земли.



Последние — самые смелые разговоры о полетах туда (речь о трех членах экипажа) — шли в рамках проекта «Орел» (он же «ПТК НП», он же «Федерация»). Теперь ставки растут и работа кипит. Во-первых, «Федерацию» переименовали в «Орел», потому что, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина этому аппарату нужно мужское имя. Ну, и изначальная задача — доставлять грузы и экипаж на МКС — уже не актуальна.

«Мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой. То есть он не для МКС. Он под Луну, дальний космос и так далее. Просто его эксплуатировать на МКС будет слишком затратно», — говорил полтора года назад Рогозин.

Злые языки могут позлорадствовать, мол, пока что планируется, что МКС перестанут финансировать уже в 2024 году, а к тому времени «Орел» может и не взлететь. И цепляется за продолжение работы международной космической станции пока, кажется, один Роскосмос, а более прагматичные коллеги предлагают превратить МКС в коммерческий проект, управляемый не государством, а частной компанией с туристами, свадьбами и вот этим всем.

Пока что Россия безнадежно проигрывает реальную лунную гонку, добирая недостающие очки в медиапространстве. Наиболее актуальный на сегодня международный космический проект Artemis предполагает первый беспилотный полет уже в следующем году, в 2022-м — пилотируемый вокруг Луны, ну а в 2024 — посадка на нее первого (с 1972 года) экипажа.

Нас пока не берут: в программе Artemis совместно с NASA принимают участие Канада, Япония, ОАЭ, Великобритания, Австралия, Италия и даже, стыдно сказать, Люксембург. Рогозину пока приходится отшучиваться в том духе, что мы бы тоже слетали с Артемидой, но надо, чтобы были приняты «поправки Зевса». Аллюзию трудно считать, но, вероятно, речь о том, что Зевс — отец Артемиды, а кто у нас был родоначальником пилотируемых полетов, сами, мол, понимаете — давайте с нами считаться.

В NASA шутку ожидаемо не поняли и продолжили готовить первую миссию. И сегодняшнее заявление Японии о необходимости омолодить свою космическую команду — это уже, можно считать, обсуждение последних мелочей перед полетом. Ответ Роскосмоса — публикация 60-страничного ТЗ на технические решения конструкции космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с разгонным блоком (здесь - читать полностью). Там - и про планы на всю Солнечную систему, и про экипажи из четырех космонавтов, и про начало испытательных полетов на "Восточном" с 2028 года. На первой странице - дата: 6 октября 2020. Окончание разработки опытно-конструкторской работы - 15 ноября 2021 года.



Пикировка Рогозина с зарубежными коллегами уже стала традицией. А после споров из-за дыр в обшивке МКС шутки потеряли легкость. Глава Роскосмоса уже пообещал, что программа Artemis превратит Луну в новый Афганистан и обвинил Илона Маска в работе на Пентагон.

Вообще, перекидываться шутками с частным мечтателем и обладателем реальной тяжелой ракеты у Рогозина получается теперь чуть лучше. Милые шутки в Твиттере с фотожабами и русским «Хаха офигенно» от американского миллиардера удаются лучше, чем споры с суровыми насовцами, которые, кажется, совсем уже заработались и не могут головы оторвать от своей Артемиды, чтобы оценить шутку про «стоит не падает».

При этом легкий нрав российского госменеджера, управляющего годовым бюджетом в 176 млрд рублей, менялся буквально у нас на глазах. Многим еще памятны заявления Рогозина-вице-премьера в 2015 году: «При текущем состоянии бюджета космические амбиции подорвут экономические интересы страны. Нам надо деньги беречь, и вкладывать рубль так, чтобы он приносил больше, чем рубль». И именно Рогозина называли ответственным за сокращение тогда бюджета лунной программы.

