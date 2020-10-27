Британские учёные заявили о невозможности наращивания коллективного иммунитета к коронавирусу
Доля людей с антителами к коронавирусу со временем снижается, особенно у лиц пожилого возраста и тех, кто болел COVID-19 бессимптомно, а значит, невозможно говорить об устойчивом коллективном иммунитете. К такому выводу пришли учёные, проводившие в Великобритании одно из крупнейших исследований на эту тему. Их выводы опубликованы на сайте Имперского колледжа Лондона.
Исследование REACT (Real Time Assessment of Community Transmission) проводилось на 356 тысячах случайно выбранных взрослых англичан разного возраста. С 20 июня по 28 сентября они трижды делали дома экспресс-тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 по образцу крови из пальца. За три месяца доля антител у участников эксперимента снизилась с 6% до 4,4%. Это кореллирует со снижением заболеваемости и введением жёстких ограничительных мер. Дольше антитела сохранялись у тех, у кого COVID-19 был выявлен методом ПЦР (всего было более 17,5 тыс. положительных тестов). Быстрее их теряли те, у кого заражение проходило бессимптомно, и пожилые люди. Иммунный ответ был более длительным у представителей возрастной группы от 18 до 24 лет, кратковременным — у испытуемых старше 75 лет.
По мнению авторов, это говорит о постепенном снижении иммунного ответа на коронавирус и риске повторного заражения по мере того, как сокращается доля людей с антителами. Хоть и в разной степени, тенденция к сокращению уровня антител характерна среди всех возрастных групп и жителей разных мест. Исключение составляют медики, которые многократно контактировали с носителями вируса.
«Остается до конца неясным, какой уровень иммунитета обеспечивают антитела и как долго этот иммунитет сохраняется, — заявил глава исследовательской группы Пол Эллиотт. — Если у кого-то положительный результат теста на антитела, это не означает, что он невосприимчив к COVID-19. Он все равно должен следовать национальным руководящим принципам, включая меры социального дистанцирования, сдавать мазок, если у него есть симптомы, и носить маску для лица».
Учёные проекта REACT продолжают исследование, тестируя около 150 тыс. человек в месяц.
Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург также подтвердил, что за 2–3 месяца количество антител снижается и может опуститься до нулевого уровня. Однако он добавил, что сохраняются клетки памяти, которые помогают дать иммунный ответ быстрее, чем при первой встрече с коронавирусом.