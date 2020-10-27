Британские учёные заявили о невозможности наращивания коллективного иммунитета к коронавирусу

Исследование REACT (Real Time Assessment of Community Transmission) проводилось на 356 тысячах случайно выбранных взрослых англичан разного возраста. С 20 июня по 28 сентября они трижды делали дома экспресс-тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 по образцу крови из пальца. За три месяца доля антител у участников эксперимента снизилась с 6% до 4,4%. Это кореллирует со снижением заболеваемости и введением жёстких ограничительных мер. Дольше антитела сохранялись у тех, у кого COVID-19 был выявлен методом ПЦР (всего было более 17,5 тыс. положительных тестов). Быстрее их теряли те, у кого заражение проходило бессимптомно, и пожилые люди. Иммунный ответ был более длительным у представителей возрастной группы от 18 до 24 лет, кратковременным — у испытуемых старше 75 лет.

Доля людей с антителами к коронавирусу со временем снижается, особенно у лиц пожилого возраста и тех, кто болел COVID-19 бессимптомно, а значит, невозможно говорить об устойчивом коллективном иммунитете. К такому выводу пришли учёные, проводившие в Великобритании одно из крупнейших исследований на эту тему. Их выводы опубликованы на сайте Имперского колледжа Лондона.

По мнению авторов, это говорит о постепенном снижении иммунного ответа на коронавирус и риске повторного заражения по мере того, как сокращается доля людей с антителами. Хоть и в разной степени, тенденция к сокращению уровня антител характерна среди всех возрастных групп и жителей разных мест. Исключение составляют медики, которые многократно контактировали с носителями вируса.

«Остается до конца неясным, какой уровень иммунитета обеспечивают антитела и как долго этот иммунитет сохраняется, — заявил глава исследовательской группы Пол Эллиотт. — Если у кого-то положительный результат теста на антитела, это не означает, что он невосприимчив к COVID-19. Он все равно должен следовать национальным руководящим принципам, включая меры социального дистанцирования, сдавать мазок, если у него есть симптомы, и носить маску для лица».



Учёные проекта REACT продолжают исследование, тестируя около 150 тыс. человек в месяц.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург также подтвердил, что за 2–3 месяца количество антител снижается и может опуститься до нулевого уровня. Однако он добавил, что сохраняются клетки памяти, которые помогают дать иммунный ответ быстрее, чем при первой встрече с коронавирусом.