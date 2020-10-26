Стали известны подробности аварии, произошедшей днем 26 октября на перекрестке во Фрунзенском районе Петербурга. В ней есть пострадавшие: травмы получили пассажирки улетевшей в светофор машины.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около полудня на пересечении Купчинской улицы и Дунайского проспекта 40-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg при повороте налево столкнулся с автомобилем Peugeot под управлением 32-летнего водителя. «Пежо» отлетел на тротуар и сбил там светофор.