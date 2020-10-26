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26.10.2020 15:00
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ДТП на Дунайском: неудачно повернувший «Туарег» оправил в больницу двух пассажирок «Пежо»

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_14004547" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_14004547" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_14004547" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_14004547" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_14004547" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_14004547" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_14004547" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_14004547" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Стали известны подробности аварии, произошедшей днем 26 октября на перекрестке во Фрунзенском районе Петербурга. В ней есть пострадавшие: травмы получили пассажирки улетевшей в светофор машины.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около полудня на пересечении Купчинской улицы и Дунайского проспекта 40-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg при повороте налево столкнулся с автомобилем Peugeot под управлением 32-летнего водителя. «Пежо» отлетел на тротуар и сбил там светофор.

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили две пассажирки «Пежо»: женщины 53 и 33 лет. ГИБДД ведет проверку по факту произошедшего и устанавливает все обстоятельства аварии.

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