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26.10.2020 13:54
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Кроссовер отправил «Пежо» в светофор на перекрестке Дунайского и Купчинской. Тот не устоял

Светофор пал жертвой ДТП во Фрунзенском районе Петербурга днем 26 октября. Двое водителей не поделили широкий перекресток.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы столкнулись кроссовер и легковой автомобиль Peugeot. От удара «Пежо» выкинуло на тротуар, где он свалил светофорный столб прямо у пешеходного перехода. Второй участник аварии остановился у островка безопасности посреди Дунайского проспекта.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На кадрах с места ДТП видно, что на место прибыли медики и пожарные. О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информации о ДТП пока не поступало.

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