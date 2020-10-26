Кроссовер отправил «Пежо» в светофор на перекрестке Дунайского и Купчинской. Тот не устоял
Светофор пал жертвой ДТП во Фрунзенском районе Петербурга днем 26 октября. Двое водителей не поделили широкий перекресток.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы столкнулись кроссовер и легковой автомобиль Peugeot. От удара «Пежо» выкинуло на тротуар, где он свалил светофорный столб прямо у пешеходного перехода. Второй участник аварии остановился у островка безопасности посреди Дунайского проспекта.
На кадрах с места ДТП видно, что на место прибыли медики и пожарные. О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информации о ДТП пока не поступало.