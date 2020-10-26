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26.10.2020 13:48
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Дюжина литров шампуня и почти 3 тонны мусора. Смольный отчитался об уборке улиц

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Коммунальщики и дорожники в Петербурге уже успели перейти на зимний режим, а вот погода — нет. Поэтому городские улицы и тротуары продолжают намывать с шампунем и очищать не от снега, а от мусора. За неделю его собрали почти 3 тонны.

Как сообщает 26 октября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, с 19 по 25 октября петербургские улицы ежедневно чистили в среднем около 550 уборочных машин и 1150 дворников. На дороги вылили более 21 тысячи кубических метров воды и 12 литров специального шампуня. С проезжей части и тротуаров вывезли более 2,7 тысячи тонн мусора и смета.

В понедельник, 26 октября, на уборку петербургских улиц вышли 585 единиц техники и более 1200 дворников.

С 16 октября городские коммунальщики перешли на зимний режим уборки города. Однако, поскольку в Петербурге сохраняется теплая погода, дороги пока требуется очищать только от мусора и упавшей листвы. Зимняя техника выходит на дежурство, только когда синоптики предупреждают о заморозках, отмечают в комитете.

Сообщения от жителей об уборке городских улиц ведомство принимает по телефону круглосуточной дежурной службы: 314–60–13. Также Смольный предлагает петербуржцам оценить качество уборки в своих районах, поучаствовав в интернет-опросе.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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