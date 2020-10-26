Коммунальщики и дорожники в Петербурге уже успели перейти на зимний режим, а вот погода — нет. Поэтому городские улицы и тротуары продолжают намывать с шампунем и очищать не от снега, а от мусора. За неделю его собрали почти 3 тонны.

Как сообщает 26 октября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, с 19 по 25 октября петербургские улицы ежедневно чистили в среднем около 550 уборочных машин и 1150 дворников. На дороги вылили более 21 тысячи кубических метров воды и 12 литров специального шампуня. С проезжей части и тротуаров вывезли более 2,7 тысячи тонн мусора и смета.