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26.10.2020 12:10
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Смольный просит оценить осеннюю уборку. Петербуржцам задают один вопрос

Оценить качество уборки в своем районе петербуржцам предложил комитет по благоустройству. Как сообщает ведомство 26 октября, опрос проводится по ссылке.

Петербуржцам предлагают выбрать район, а дальше оценить уровень своей удовлетворенности качеством осенней уборки. Комитет по благоустройству ограничивается одним вопросом. Можно сообщить, что уборка вообще не проводилась; что ее качество вам не нравится, хотя некоторые места убраны неплохо; оценить ее на среднем уровне; отметить, что в отдельных местах можно было бы убраться лучше; поставить максимально положительную оценку.

Интернет-опрос проводится в рамках осеннего месячника по благоустройству. Оставить ответы можно до 13 ноября.

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Комментарии (3)

Коля Мойкин
Не знаю что сказать про качество, но трещащие целый день воздуходувки, с бензиновым выхлопом, реально достали.
Alkaline
"Городские службы" - это все хорошо. Но: придомовой территорией занимаются муниципалы. Так что явно будет накладочка. У нас, например, отвратительная уборка мусорных пунктов, переполнены баки, ветер, вороны и бомжи разносят пакеты и сразу из пухто, и после - выпавшие при опорожнении перегруженных контейнеров...
alexadmin
Уборка недостаточна! Пока только один глава района, и несколько людишек поменьше.
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