Смольный просит оценить осеннюю уборку. Петербуржцам задают один вопрос

Оценить качество уборки в своем районе петербуржцам предложил комитет по благоустройству. Как сообщает ведомство 26 октября, опрос проводится по ссылке.
Петербуржцам предлагают выбрать район, а дальше оценить уровень своей удовлетворенности качеством осенней уборки. Комитет по благоустройству ограничивается одним вопросом. Можно сообщить, что уборка вообще не проводилась; что ее качество вам не нравится, хотя некоторые места убраны неплохо; оценить ее на среднем уровне; отметить, что в отдельных местах можно было бы убраться лучше; поставить максимально положительную оценку.
Интернет-опрос проводится в рамках осеннего месячника по благоустройству. Оставить ответы можно до 13 ноября.