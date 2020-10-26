На Эльбрусе почти неделю продолжаются поиски пропавшей петербурженки. МЧС увеличивает силы

На северном склоне Эльбруса продолжаются поиски пропавшей туристки из Петербурга Екатерины Климовской. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю 26 октября.



«Численность поисковой группы увеличена», — добавил собеседник.



По словам друга Екатерины, на место поисков отправилась её 65-летняя мать.



30-летняя Екатерина Климовская пропала на высоте 4100 метров при спуске с Эльбруса к Северному приюту 20 октября. Туристка совершала восхождение в составе группы, организатором похода является петербургская компания «Клуб приключений». К поиску подключились сотрудники МЧС. Предполагаемое место пропажи девушки инспектировали с помощью вертолётов.

