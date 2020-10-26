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26.10.2020 13:26
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На Эльбрусе почти неделю продолжаются поиски пропавшей петербурженки. МЧС увеличивает силы

На северном склоне Эльбруса продолжаются поиски пропавшей туристки из Петербурга Екатерины Климовской. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю 26 октября.

«Численность поисковой группы увеличена», — добавил собеседник.

По словам друга Екатерины, на место поисков отправилась её 65-летняя мать.

30-летняя Екатерина Климовская пропала на высоте 4100 метров при спуске с Эльбруса к Северному приюту 20 октября. Туристка совершала восхождение в составе группы, организатором похода является петербургская компания «Клуб приключений». К поиску подключились сотрудники МЧС. Предполагаемое место пропажи девушки инспектировали с помощью вертолётов.

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Комментарии (4)

Maiok
Потерялась или сорвалась со скалы? Организаторы тура что говорят?
hal9000
Эльбрус уже весь облазан..какой смысл покорять вершину которую уже десять раз покорили?!...незнаааю
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