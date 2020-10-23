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23.10.2020 13:54
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Жительница Петербурга пропала при спуске с Эльбруса. МЧС и общественники несколько дней ведут поиски

Спасатели МЧС третий день ведут поиски 30-летней Екатерины Климовской из Санкт-Петербурга, которая из-за ухудшения погодных условий 20 октября пропала на высоте 4100 метров при спуске с Эльбруса к Северному приюту. К спасательным работам привлечены два вертолета, 12 спасателей МЧС и 3 туристических гида.

«Вчера работал вертолет частной компании, сегодня работал МЧСовский вертолет Ми-8. Задействованы как наземная группировка, так и воздушный транспорт, так что работы никто не приостанавливал. Работает наш головной отряд «Северно-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России». На данный момент работает 12 спасателей, не считая вертолетов. Работают несколькими группами, разделились и прочесывают предполагаемый район, где пропала девушка, со слов гида, где он последний раз ее видел», — сообщил 23 октября «Фонтанке» начальник отдела оперативных дежурных Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России Михаил Климов.

В МЧС уточнили, что Екатерина была в составе туристической группы из 16 человек, но спустились к лагерю 19 октября лишь 13 туристов. Из задержавшихся двое нашлись 20 октября, но Екатерина так и не вернулась.

В группе «ВКонтакте» «Клуб Приключений» — походы, сплавы, восхождения» 23 октября опубликовали пост с информацией о пропавшей женщине и призывом помочь в поисках любыми способами.

В группе ВК сообщили, что Екатерина была одета в синюю пуховую куртку и штаны чёрного цвета.

Также указан номер участника поисковой операции Дмитрия, но на данный момент он находится вне зоны доступа.

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Комментарии (1)

rybalka
К сожалению, шансы на успешный поиск невелики :(
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