Жительница Петербурга пропала при спуске с Эльбруса. МЧС и общественники несколько дней ведут поиски

Спасатели МЧС третий день ведут поиски 30-летней Екатерины Климовской из Санкт-Петербурга, которая из-за ухудшения погодных условий 20 октября пропала на высоте 4100 метров при спуске с Эльбруса к Северному приюту. К спасательным работам привлечены два вертолета, 12 спасателей МЧС и 3 туристических гида.

«Вчера работал вертолет частной компании, сегодня работал МЧСовский вертолет Ми-8. Задействованы как наземная группировка, так и воздушный транспорт, так что работы никто не приостанавливал. Работает наш головной отряд «Северно-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России». На данный момент работает 12 спасателей, не считая вертолетов. Работают несколькими группами, разделились и прочесывают предполагаемый район, где пропала девушка, со слов гида, где он последний раз ее видел», — сообщил 23 октября «Фонтанке» начальник отдела оперативных дежурных Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России Михаил Климов.