Как ему это удалось: москвич рассказал, как сумел добраться до своей дачи в Финляндии
Москвич Михаил Квартин, который сумел пересечь финскую границу и попасть на свою дачу под Иматрой после того, как Финляндия смягчила ограничения на въезд для владельцев недвижимости, рассказал 23 октября «Фонтанке», как именно ему это удалось.
Оказалось, что сложнее всего пересечь границу с российской стороны, потому что действие распоряжения правительства №763-р никто не отменял.
«Про российскую границу я ничего особенного рассказать не могу, — сказал Михаил Квартин. — Я проезжал через Светогорск. Проблем не было, потому что у меня есть второй паспорт — Израиля. И я совершенно точно знал, что меня выпустят. На финской стороне было сложнее. Там сидели два пограничника: девушка и молодой человек. Я передал девушке свой израильский паспорт, документы на дом, отрицательный тест на ковид и «Зеленую карту» на автомобиль. Она сказала, что не может принять решение самостоятельно, и мы минут пятнадцать ждали начальника смены. За это время через границу прошли человек пять российских дальнобойщиков — они ездят без проблем. Начальник смены спросил меня о причинах, почему мне необходимо въехать в страну».
Предусмотрительный владелец дачи заранее написал и распечатал текст с описанием этих причин: соседи весной отключили электрические полы, их надо было подключить. А воду, наоборот, необходимо было перекрыть на зиму, иначе бы трубы полопались от мороза. «С этим соседи никак не могли помочь, и у меня могли быть проблемы со страховой, — сказал Михаил Квартин. — Уточняющих вопросов мне не задавали».
После того, как в новостях упомянули его имя, в соцсетях Михаилу начали присылать десятки одинаковых вопросов о том, как ему удалось добраться до своей дачи в Финляндии, а телефон разрывался от звонков с незнакомых номеров.
«Меня это, честно говоря, удивило, потому что вся необходимая информация о пересечении границы есть на сайте raja.fi, плюс можно посмотреть телеграм-канал «Граница Россия — Финляндия», где эту информацию обсуждают, — говорит счастливый дачник. — Трое моих соседей-россиян тоже смогли въехать в Финляндию. Причина въезда у всех одна — собственность. А вот для выезда у всех разные основания: второй паспорт или, например, контракты с финскими партнерами. Но я надеюсь, что постановление 763 рано или поздно изменят или отменят. Потому что у нас воздушная граница фактически открыта, а сухопутная и водная работают по особым правилам. Явное ущемление прав».
Финляндия открыла границу для россиян, которые владеют недвижимостью в Суоми, с 1 октября. Условие — наличие неотложных причин и необходимость личного присутствия. Однако действие постановления правительства РФ за номером 763 ограничивает выезд россиян из страны из соображений эпидемиологической безопасности, поэтому далеко не все дачники могут воспользоваться либерализацией пограничного режима на финской стороне.