Как ему это удалось: москвич рассказал, как сумел добраться до своей дачи в Финляндии

Москвич Михаил Квартин, который сумел пересечь финскую границу и попасть на свою дачу под Иматрой после того, как Финляндия смягчила ограничения на въезд для владельцев недвижимости, рассказал 23 октября «Фонтанке», как именно ему это удалось.



Оказалось, что сложнее всего пересечь границу с российской стороны, потому что действие распоряжения правительства №763-р никто не отменял.

«Про российскую границу я ничего особенного рассказать не могу, — сказал Михаил Квартин. — Я проезжал через Светогорск. Проблем не было, потому что у меня есть второй паспорт — Израиля. И я совершенно точно знал, что меня выпустят. На финской стороне было сложнее. Там сидели два пограничника: девушка и молодой человек. Я передал девушке свой израильский паспорт, документы на дом, отрицательный тест на ковид и «Зеленую карту» на автомобиль. Она сказала, что не может принять решение самостоятельно, и мы минут пятнадцать ждали начальника смены. За это время через границу прошли человек пять российских дальнобойщиков — они ездят без проблем. Начальник смены спросил меня о причинах, почему мне необходимо въехать в страну».