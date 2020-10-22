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22.10.2020 20:59
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В Финляндию начали приезжать российские владельцы дач

Ежедневно из России в Финляндию после либерализации ограничений для владельцев недвижимости въезжает несколько десятков дачников. Об этом 22 октября сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Издание приводит в пример одного из «счастливчиков» — московскому бизнесмену Михаилу Квартину удалось пересечь границу. Собрав перечень необходимых дел на финской даче и подготовив документы, мужчина сумел убедить пограничников в необходимости своего присутствия в загородном доме.

«Я составил список всего, что надо сделать на даче. У меня, к примеру, была включена подача воды. Ее надо было закрыть на зиму», — пояснил Квартин.

С октября россияне, владеющие дачей в Финляндии, могут въехать в страну при наличии на то причины — когда связанный с домом вопрос требует личного присутствия. Необходимость нужно доказать.

Впрочем, российские пограничники заявили, что наличие недвижимости за рубежом — не повод для выезда из России. Некоторые петербуржцы не смогли пересечь границу.

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Комментарии (4)

260871543
Понты дороже денег.
hal9000
какая это дача..дача ..захотел поехал отдохнул..захотел приехал..а это договариваться нервы мотать..туда пока доедешь..помойму это не совсем дача...
lamer
Дача в Финляндии - хлопотно это.
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