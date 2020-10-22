В Финляндию начали приезжать российские владельцы дач

Ежедневно из России в Финляндию после либерализации ограничений для владельцев недвижимости въезжает несколько десятков дачников. Об этом 22 октября сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Издание приводит в пример одного из «счастливчиков» — московскому бизнесмену Михаилу Квартину удалось пересечь границу. Собрав перечень необходимых дел на финской даче и подготовив документы, мужчина сумел убедить пограничников в необходимости своего присутствия в загородном доме.

«Я составил список всего, что надо сделать на даче. У меня, к примеру, была включена подача воды. Ее надо было закрыть на зиму», — пояснил Квартин.