В Петербурге вынесли приговор любителю покататься за рулем пьяным и без прав. В августе мужчина устроил гонки с полицией на ЗСД. Правоохранителям он оказался уже знаком.



Как сообщает 23 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд установил, что ночью 17 августа 2020 года Алексей Исаков, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля BMW X6 xDrive 35i и поехал на нем по петербургским улицам. На 3-м километре ЗСД он был задержан сотрудниками полиции, после чего отказался пройти медосвидетельствование. Задерживали его с погоней и стрельбой.