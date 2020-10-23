Водитель BMW, которого со стрельбой ловили на ЗСД, проведет 2 года в колонии
В Петербурге вынесли приговор любителю покататься за рулем пьяным и без прав. В августе мужчина устроил гонки с полицией на ЗСД. Правоохранителям он оказался уже знаком.
Как сообщает 23 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд установил, что ночью 17 августа 2020 года Алексей Исаков, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля BMW X6 xDrive 35i и поехал на нем по петербургским улицам. На 3-м километре ЗСД он был задержан сотрудниками полиции, после чего отказался пройти медосвидетельствование. Задерживали его с погоней и стрельбой.
В декабре 2018 года Исаков уже был осужден по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Тогда его оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на два года. После августовского «приключения» он вновь пошел по той же статье. Кроме того, он оказался подозреваемым по делу о кражах и фигурантом расследования о подделке автомобильного номера. 18 августа его отправили под стражу в Кресты.
Московский районный суд Петербурга признал Исакова виновным по ст.264.1 УК РФ. Сам подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд установил, что мужчина имеет на иждивении двух малолетних детей. Его приговорили к 7 месяцам лишения свободы. Однако у мужчины имеются не снятые и непогашенные судимости, так что совокупный срок в колонии-поселении составил 2 года 1 месяц. Также он был на 2 года и 5 месяцев лишен водительских прав.