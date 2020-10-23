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23.10.2020 20:15
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Водитель BMW, которого со стрельбой ловили на ЗСД, проведет 2 года в колонии

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге вынесли приговор любителю покататься за рулем пьяным и без прав. В августе мужчина устроил гонки с полицией на ЗСД. Правоохранителям он оказался уже знаком.

Как сообщает 23 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд установил, что ночью 17 августа 2020 года Алексей Исаков, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля BMW X6 xDrive 35i и поехал на нем по петербургским улицам. На 3-м километре ЗСД он был задержан сотрудниками полиции, после чего отказался пройти медосвидетельствование. Задерживали его с погоней и стрельбой.

В декабре 2018 года Исаков уже был осужден по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Тогда его оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили прав на два года. После августовского «приключения» он вновь пошел по той же статье. Кроме того, он оказался подозреваемым по делу о кражах и фигурантом расследования о подделке автомобильного номера. 18 августа его отправили под стражу в Кресты.

Московский районный суд Петербурга признал Исакова виновным по ст.264.1 УК РФ. Сам подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд установил, что мужчина имеет на иждивении двух малолетних детей. Его приговорили к 7 месяцам лишения свободы. Однако у мужчины имеются не снятые и непогашенные судимости, так что совокупный срок в колонии-поселении составил 2 года 1 месяц. Также он был на 2 года и 5 месяцев лишен водительских прав.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (2)

aaignat
Рецедивиста могли бы и пристрелить при задержании
_Igor_
bmw - это не марка автомобиля. bmw - это диагноз.
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