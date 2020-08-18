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18.08.2020 22:02
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Устроивший гонки с полицией водитель BMW заехал в Кресты. К суду он растерял гиперактивность

Московский районный суд освободил дороги Петербурга от Алексея Исакова. Отсутствие прав не мешало ему садиться за руль последние два года, ловить водителя пришлось со стрельбой.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 18 августа суд удовлетворил ходатайство дознавателя о заключении под стражу 37-летнего Исакова. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Несмотря на небольшую тяжесть преступления, полиция сочла, что оставлять водителя на свободе небезопасно. Он официально не трудоустроен, в 2018 году был судим за нарушение ПДД, на два года лишён прав и оштрафован на 200 тысяч, однако в поездках за рулём себе не отказывал.

Исакова задержали после ночных гонок на ЗСД 17 августа. Чёрный BMW, который не пожелал остановиться по требованию инспектора, преследовали час, в ход пошло табельное оружие. После остановки водитель дыхнул на полицейских перегаром и отказался от медосвидетельствования.

При себе у него оказался только паспорт. Как писала «Фонтанка», после того, как суд оставил мужчину без прав, он успел насобирать букет статей. Исакову вменяли применение насилия в отношении представителя власти, в отношении него расследуют дела о кражах и подделке идентификационного номера транспортного средства.

Московский райсуд определил Исакова в Кресты до 15 сентября. Против того, чтобы провести следующий месяц под стражей, он не возражал.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

constn
Давайте, Фонтанка, Ваших всезнаек привлекайте. Пусть в отпусках на Турциях-Кипрах, там интернет хороший. Кто такой красивый малый, почему такой дерзкий. Столько времени прошло, а тишина. Город должен знать своих героев.
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