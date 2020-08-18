Устроивший гонки с полицией водитель BMW заехал в Кресты. К суду он растерял гиперактивность

Московский районный суд освободил дороги Петербурга от Алексея Исакова. Отсутствие прав не мешало ему садиться за руль последние два года, ловить водителя пришлось со стрельбой.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 18 августа суд удовлетворил ходатайство дознавателя о заключении под стражу 37-летнего Исакова. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.



Несмотря на небольшую тяжесть преступления, полиция сочла, что оставлять водителя на свободе небезопасно. Он официально не трудоустроен, в 2018 году был судим за нарушение ПДД, на два года лишён прав и оштрафован на 200 тысяч, однако в поездках за рулём себе не отказывал.

