Дознание УМВД Московского района Петербурга возбудило уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») в отношении 37-летнего водителя «БМВ Х-6». Сутки назад его задержали на ЗСД после погони со стрельбой. Дело дополнит «букет», который мужчина собрал за последние два года.

Как сообщает 18 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, после задержания мужчина отказался от медосвидетельствования, которое предлагали инспекторы, увидевшие у него явные признаки алкогольного опьянения. Водителя отстранили от управления иномаркой и поместили автомобиль на спецстоянку.

«В ходе разбирательства выяснилось, что в декабре 2018 года по уголовному делу о нарушении ПДД мужчину лишили права управления транспортным средством на 2 года, однако он так и продолжил ездить за рулем», — сообщает главк.



По данным полиции, задержанный за последние 3 года несколько раз попадал в поле зрения полиции и привлекался к уголовной ответственности. Дважды — за применение насилия в отношении представителя власти. На конец лета 2020 он является подозреваемым в уголовном деле о кражах в Московском районе — имущества из помещения коммерческой фирмы на 200 тысяч рублей в апреле текущего года и прицепа со снегоболотоходом в феврале этого года. Также в отношении него ведется расследование о подделке идентификационного номера транспортного средства. По этим делам суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Сегодня в Московском районном суде Петербурга полиция будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

