Полицейские нашли мужчину, избившего петербуржца из-за парковки. Им оказался хулиган с поддельными корочками МВД

Агрессивного водителя, который надолго отправил в больницу жителя улицы Авиаконструкторов, нашли. Ему придется ответить не только за переломы, но и за подделку документов.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 сентября, за два дня сотрудники полиции Приморского района нашли водителя, который избил мужчину в ходе конфликта во дворе дома на Авиаконструкторов. Там, по данным «Фонтанки», за час до полуночи у 33-летнего местного жителя возник конфликт по поводу нарушения ПДД с водителем автомобиля «Ниссан Теана». Последний залил оппонента газом и избил его. После чего сел в машину и уехал. Пострадавший в тяжелом состоянии с переломами был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

