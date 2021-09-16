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Полицейские нашли мужчину, избившего петербуржца из-за парковки. Им оказался хулиган с поддельными корочками МВД

Уроженца Карелии задержали в Петербурге за конфликт на парковке

Агрессивного водителя, который надолго отправил в больницу жителя улицы Авиаконструкторов, нашли. Ему придется ответить не только за переломы, но и за подделку документов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 сентября, за два дня сотрудники полиции Приморского района нашли водителя, который избил мужчину в ходе конфликта во дворе дома на Авиаконструкторов. Там, по данным «Фонтанки», за час до полуночи у 33-летнего местного жителя возник конфликт по поводу нарушения ПДД с водителем автомобиля «Ниссан Теана». Последний залил оппонента газом и избил его. После чего сел в машину и уехал. Пострадавший в тяжелом состоянии с переломами был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

А 14 сентября, как писала «Фонтанка», на Богатырском наряд полиции за мелкое хулиганство задержал 27-летнего уроженца Карелии. У него нашли россыпь поддельных документов — от ПТС на три люксовые машины до удостоверения сотрудника полиции. Как выяснилось, именно он напал на жителя Приморского района с кулаками.

Молодой человек задержан.

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Комментарии (1)

panikspb
Почему в этот раз за 2 дня нашли и возбудили дело, а дело 2-х летней давности всё никак не доведут? https://www.fontanka.ru/2019/10/27/052/
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