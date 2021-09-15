На севере Петербурга задержали мужчину с поддельными документами на три люксовые машины и удостоверением сотрудника полиции

Сотрудники полиции Приморского района нашли у задержанного за мелкое хулиганство мужчины россыпь поддельных документов на автомобили, а также корочки МВД.
Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, накануне наряд остановил на Богатырском проспекте у дома 49, корпус 1, мужчину за мелкое хулиганство. Сотрудники полиции установили, что задержанный — 27-летний уроженец Карелии, который вместе с сестрой переехал в Петербург около пяти лет назад. В 2020 году он привлекался за мошенничество, но отделался судебным штрафом.
В ходе личного досмотра у мужчины нашли удостоверение сотрудника полиции, а также документы на четыре машины — БМВ ХЗ, Ауди RS7, «Ниссан Тиана» и мотоцикл БМВ HP4. Все документы имели признаки подделки. Более того, выяснилось, что официально задержанный владеет только мотоциклом «Сузуки», а подрабатывает грузоперевозками.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.