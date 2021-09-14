Полиция Приморского района ищет водителя, который из-за спора, кто на парковке важнее, избил и залил газом оппонента

Полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после конфликта на дороге, который закончился для одного из водителей больницей.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 сентября, поиск водителя седана бизнес-класса, который избил 33-летнего мужчину у школы на Авиаконструкторов, ведется с выходных. Сам инцидент произошел 11 сентября за полчаса до полуночи. Соседка нашла мужчину, лежащего в крови, неподалеку от дома.

