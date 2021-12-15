Технику за бумажки покупали двое мужчин в Петербурге. Поддельные купюры они вынимали из закладок

Поддельная купюра, найденная в одном из банков, привела полицию Петербурга к двум сбытчикам фальшивок.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в середине ноября в правоохранительные органы обратились сотрудники одного из банков на Васильевском острове. Они сообщили, что клиент финансового учреждения пытался внести пятитысячную купюру, которая оказалась поддельной.

Мужчину задержали. Он рассказал, что получил банкноту от покупателя его техники. Мужчина вышел на него через сервис бесплатных объявлений.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Поделиться Поделиться







Сотрудники полиции провели сложный комплекс мероприятий и выяснили, что двое злоумышленников, используя площадку бесплатных объявлений, приобретали у граждан технику, расплачиваясь фальшивками.

«Всего на данный момент установлено около десяти фактов сбыта поддельных денег в пяти районах Петербурга и Ленинградской области. По всем фактам возбуждены уголовные дела», — сообщили в главке.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое — жители Петербурга 26 и 44 лет. По предварительной информации, они приобретали поддельные пятитысячные через Интернет и забирали их из «закладок».

Во время личного досмотра у задержанных нашли десять пятитысячных поддельных купюр, sim-карты и вещества неизвестного происхождения, которые направлены на экспертизу. Устанавливается причастность задержанных к сбыту наркотических веществ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области Поделиться Поделиться





