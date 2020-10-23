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23.10.2020 19:28
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РПЦ снова просит у Смольного шесть зданий на территории Александро-Невской лавры. Елин: Что-то невозможно, что-то — возможно, но нецелесообразно

Митрополит петербургский и ладожский Варсонофий обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой передать церкви шесть зданий на территории Александро-Невской лавры. Речь идет о трех церквях, богадельне, певческом корпусе и жилом доме, где располагается государственный Музей городской скульптуры, сообщил 23 октября телеграм-канал «Ротонда».

Вице-губернатор Евгений Елин, который курирует комитет имущественных отношений, подтвердил «Фонтанке» информацию о запросе митрополита, но отметил, что часть зданий (Благовещенскую и Лазаревскую церкви) передать невозможно по нормам, а остальные — возможно, но нецелесообразно.

Так, в указанных церквях находятся надгробия, которые являются экспонатами Музея городской скульптуры, которые нельзя куда-то перевести или забрать у музея. Выселить музей из других зданий можно только после того, как ему подберут равноценное помещение. Но денег в бюджете города на это не заложено.

Это не первая попытка РПЦ получить здания Александро-Невской Лавры. Так, в начале 2010 года музейщики познакомились с письмом верующих, адресованным президенту Дмитрию Медведеву, премьер-министру Владимиру Путину и губернатору Валентине Матвиенко, с просьбой «восстановить историческую справедливость» и вернуть лавре ее имущество.

В дальнейшем к теме возвращались ежегодно: то глава КГИОП Александр Макаров на заседании совета по культурному наследию, то депутат тогда еще Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов. В 2015 году группа из 11 депутатов написала письмо членам Совета Федерации от Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко и Людмиле Косткиной, а также к советнику президента по культуре и искусству Владимиру Толстому с просьбой посодействовать сохранению помещений за музеем и обеспечению целостности его коллекции.

Очередную попытку митрополит Варсонофий предпринял в 2018 году, после назначения на должность врио Александру Беглову. Но десять депутатов Законодательного собрания Петербурга высказались против: аргументы были аналогичны тем, что изложил спустя два года Евгений Елин. Смольный планировал переселить музей в усадьбу «Уткина дача», но реставрация этого здания, пережившего два пожара, до сих пор не закончена.

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Комментарии (11)

Wuhan Proletarian
Требования РПЦ законны со всех точек зрения, особенно с моральной стороны.
Невский мужской православный монастырьбыл заложен Петром Первым в 1710 году, в 1797 по указу Павла Петровича получил статус лавры и с самого основания принадлежал русской православной церкви.
Лавра, как известно, большевиками была разграблена и упразднена.
260551481
Капитализация РПЦ уже давно обогнала Сечина и Миллера вместе взятых.., но аппетит все больше.
Awkward
Когда ж эти бесы рясоносные угомонятся? Вот же ж ненасытные!
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