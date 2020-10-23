РПЦ снова просит у Смольного шесть зданий на территории Александро-Невской лавры. Елин: Что-то невозможно, что-то — возможно, но нецелесообразно

Вице-губернатор Евгений Елин, который курирует комитет имущественных отношений, подтвердил «Фонтанке» информацию о запросе митрополита, но отметил, что часть зданий (Благовещенскую и Лазаревскую церкви) передать невозможно по нормам, а остальные — возможно, но нецелесообразно.

Митрополит петербургский и ладожский Варсонофий обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой передать церкви шесть зданий на территории Александро-Невской лавры. Речь идет о трех церквях, богадельне, певческом корпусе и жилом доме, где располагается государственный Музей городской скульптуры, сообщил 23 октября телеграм-канал «Ротонда».

Так, в указанных церквях находятся надгробия, которые являются экспонатами Музея городской скульптуры, которые нельзя куда-то перевести или забрать у музея. Выселить музей из других зданий можно только после того, как ему подберут равноценное помещение. Но денег в бюджете города на это не заложено.

Это не первая попытка РПЦ получить здания Александро-Невской Лавры. Так, в начале 2010 года музейщики познакомились с письмом верующих, адресованным президенту Дмитрию Медведеву, премьер-министру Владимиру Путину и губернатору Валентине Матвиенко, с просьбой «восстановить историческую справедливость» и вернуть лавре ее имущество.

В дальнейшем к теме возвращались ежегодно: то глава КГИОП Александр Макаров на заседании совета по культурному наследию, то депутат тогда еще Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов. В 2015 году группа из 11 депутатов написала письмо членам Совета Федерации от Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко и Людмиле Косткиной, а также к советнику президента по культуре и искусству Владимиру Толстому с просьбой посодействовать сохранению помещений за музеем и обеспечению целостности его коллекции.