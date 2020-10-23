Заместитель гендиректора центра им. Чумакова: Прививаться от коронавируса нужно будет регулярно, как от гриппа
Не стоит рассчитывать на то, что новый коронавирус уйдёт сам собой, как его предшественники. Населению нужно готовиться к вакцинации, причём регулярной, как при сезонном гриппе. Такое мнение высказал заместитель гендиректора центра имени Чумакова РАН по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.
«Вирус может попытаться затухнуть точно так же, как затухли его предшественники SARS-1 и MERS (...) Если так же поступит Sars-Cov-2, это замечательно, но нам на это рассчитывать не стоит, надо, наверное, готовиться к формату гриппозных прививок регулярных и к достаточно широкой вакцинации населения», — приводит цитату из выступления Чернова на XIII Евразийском экономическом форуме 23 октября «Интерфакс».
Прогнозировать развитие ситуации с Sars-Cov-2 сложно, вполне вероятно, что вирус будет мутировать и ещё «проявит свой злобный характер». В таком случае понадобится «очень быстро создаваемая вакцина для группы риска», в которой легко можно заменить необходимый фрагмент.
В России идут клинические испытания нескольких вакцин. На днях стало известно, что уколовшийся «Спутником V» всё же заразился коронавирусом.
В Петербурге вакцину центра имени Чумакова испытывают на базе Научно-исследовательского центра «Эко-безопасность». Закончится исследование 31 декабря этого года.
В начале августа этого года президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. В середине октября он сообщил о регистрации нового препарата от COVID-19 от центра «Вектор». До конца года в РФ должны зарегистрировать третью вакцину. Об испытаниях российских разработок на добровольцах читайте в материале «Фонтанки».