Заместитель гендиректора центра им. Чумакова: Прививаться от коронавируса нужно будет регулярно, как от гриппа

Не стоит рассчитывать на то, что новый коронавирус уйдёт сам собой, как его предшественники. Населению нужно готовиться к вакцинации, причём регулярной, как при сезонном гриппе. Такое мнение высказал заместитель гендиректора центра имени Чумакова РАН по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

«Вирус может попытаться затухнуть точно так же, как затухли его предшественники SARS-1 и MERS (...) Если так же поступит Sars-Cov-2, это замечательно, но нам на это рассчитывать не стоит, надо, наверное, готовиться к формату гриппозных прививок регулярных и к достаточно широкой вакцинации населения», — приводит цитату из выступления Чернова на XIII Евразийском экономическом форуме 23 октября «Интерфакс».

