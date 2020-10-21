«Шила в мешке не утаишь». Участвовавший в испытании вакцины депутат Госдумы заразился COVID-19

Депутат и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг заболел коронавирусом. Об этом 21 октября он написал на своей странице в социальной сети Facebook.



«Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь и все равно мое отсутствие на заседании все заметят», — написал Гартунг.



По его словам, он перешел на удаленную работу, чувствует себя хорошо, а болезнь проходит у него бессимптомно.

