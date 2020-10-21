«Шила в мешке не утаишь». Участвовавший в испытании вакцины депутат Госдумы заразился COVID-19
Депутат и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг заболел коронавирусом. Об этом 21 октября он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь и все равно мое отсутствие на заседании все заметят», — написал Гартунг.
По его словам, он перешел на удаленную работу, чувствует себя хорошо, а болезнь проходит у него бессимптомно.
Гартунг ранее участвовал в испытании вакцины «Спутник V» от COVID-19. «Испытания идут вслепую: нас предупреждают, участников эксперимента, что вам либо плацебо, либо вакцина поставлена — шансы 25 на 75%. То есть 10 тыс. получают плацебо, 30 тыс. получают вакцину. Я попал в эти 25%. Потому что у меня никаких симптомов не было после первого раза, когда мне поставили, и после второго. А теперь у меня положительный тест, значит, действительно, у меня было плацебо», — рассказал он РБК.
В начале августа этого года президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. В середине октября он сообщил о регистрации нового препарата от COVID-19 от центра «Вектор». До конца года в РФ должны зарегистрировать третью вакцину. Об испытаниях российских разработок на добровольцах читайте в материале «Фонтанки».