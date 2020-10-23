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23.10.2020 11:08
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Мурашко рассказал о тенденциях развития пандемии коронавируса в мире

Ухудшающейся назвал ситуацию с пандемией в мире министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Заявление глава ведомства сделал на межпартийном форуме Единой России «ШОС+», проходящем онлайн 23 октября.

«Уважаемые коллеги, к сожалению, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — сказал министр.

Накануне министр ушел на самоизоляцию и работает удаленно, поскольку положительный тест на новую инфекцию получил один из членов его семьи.

23 октября коронавирусная статистика в России и Петербурге опять обновила антирекорды. В Северной столице зафиксировали 710 новых случаев, по стране больше 17 тысяч заболевших.

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Комментарии (3)

Fusk CV
Мурашко, а опыт Швеции не очень тебе не говорит? Ноль умерших каждый день. Не нравится Швеция? Посмотри Беларусь Японию. Полуторомиллиардный Китай как только отменил панику, вернулся к нормальной жизни. 0 умерших.
Danik
Осень. Грипп, как помощь короне. А боремся в основном масками. Где эти вакцины, что кукарекали по ящику. Продают что ли их? Опять бизднес и ничего личного. Только бы нажиться на стране и народе. Денег нет, но Вы держитесь. ШОС+, Балтай форум. Слеты политиков.
bluxer
Мурашко!
Товарищ майор?
Здравствуй, Жеглов говорит.
Кондрат Филимонович!
Мы с Шараповым тебе подсобили маленько.
Кирпича взяли!
С поличным, конечно.
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