Мурашко рассказал о тенденциях развития пандемии коронавируса в мире
Ухудшающейся назвал ситуацию с пандемией в мире министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Заявление глава ведомства сделал на межпартийном форуме Единой России «ШОС+», проходящем онлайн 23 октября.
«Уважаемые коллеги, к сожалению, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — сказал министр.
Накануне министр ушел на самоизоляцию и работает удаленно, поскольку положительный тест на новую инфекцию получил один из членов его семьи.
23 октября коронавирусная статистика в России и Петербурге опять обновила антирекорды. В Северной столице зафиксировали 710 новых случаев, по стране больше 17 тысяч заболевших.