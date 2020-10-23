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23.10.2020 10:45
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Новые антирекорды пандемии: в Петербурге коронавирус пробил планку в 700 новых случаев в сутки, в России больше 17 тысяч заболевших

Коронавирусная статистика резко ухудшилась в России и Петербурге. По всей России насчитали 17340 новых заболевших, в Северной столице за сутки заразились 710 человек, что стало очередным антирекордом. Такие данные приводит оперативный штаб 23 октября.

За последние сутки коронавирус выявили во всех 85 регионах страны. На первом месте Москва с 5478 случаями. Петербург на втором месте. Накануне в городе инфекцией заразились 697 человек. Предыдущий максимум был во вторник, тогда в статистику попали 695 человек.

Накануне в Смольном заявили о второй волне заболевания. Какие ограничения вводятся в Петербурге с 26 октября, читайте в материале «Фонтанки». Также чиновники объяснили, где будут ловить и как наказывать ковид-диссидентов.

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Комментарии (4)

Summery
Случаев выздоровления стабильно -50%. Ну хоть иногда бы меняли показатель )) Веры в статистику это не добавило бы, но хоть, выглядело бы немного правдоподобнее ;)
egorius77
Значение слова "антирекорд" - самый низкий показатель, низшее достижение в каком-либо виде деятельности. У нас стало быть всё хорошо ?))
Russеll
Какие блин антирекорды то? Журналисты, вас вообще уже ничему не учат? Анти это противо. А в данном случае как раз самые обычные рекорды.
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