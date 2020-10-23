Новые антирекорды пандемии: в Петербурге коронавирус пробил планку в 700 новых случаев в сутки, в России больше 17 тысяч заболевших

Коронавирусная статистика резко ухудшилась в России и Петербурге. По всей России насчитали 17340 новых заболевших, в Северной столице за сутки заразились 710 человек, что стало очередным антирекордом. Такие данные приводит оперативный штаб 23 октября.

За последние сутки коронавирус выявили во всех 85 регионах страны. На первом месте Москва с 5478 случаями. Петербург на втором месте. Накануне в городе инфекцией заразились 697 человек. Предыдущий максимум был во вторник, тогда в статистику попали 695 человек.