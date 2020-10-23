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23.10.2020 08:06
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«Коммерсантъ»: Коронавирусные выплаты врачам продлят на 2021 год, но механизм изменят

Выплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами продлят на 2021 год, но механизм будет изменен, что исключить рассогласованность центра и регионов. Об этом 23 октября пишет пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, начислять выплаты будут министерство здравоохранения и министерство труда и соцзащиты России. Деньги будут поступать во внебюджетный фонд, а оттуда выплачиваться напрямую. Раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), затем в регионы

По словам собеседника, это изменения помогут избежать проблем с определением размера доплат.

Накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство России может продлить коронавирусные доплаты врачам, необходимые средства заложены в резервном фонде, но рассчитывать их будут, исходя из времени.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, который ушел на самоизоляцию из-за коронавируса, рассказывал о подготовке документов, переводящих медработников уже с ноября этого года на другую систему коронавирусных выплат. Вероятно, они станут почасовыми.

По его словам, медики сами обращались в правительство с просьбой пересмотреть формат стимулирующих выплат. Врачи якобы считают, что подход к этому вопросу может быть более справедливым — платить столько, сколько человек отработал в условной «красной» зоне.

В конце сентября президент Владимир Путин еще на месяц продлил выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Врачи получают 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал 50 тысяч, младший — 25 тысяч.

Вскоре после того, как Путин в апреле распорядился платить врачам за работу с ковидом, из многих городов, в том числе из Петербурга, начали поступать сообщения о своеобразной трактовке распоряжения. Врачи отмечали, что платят не полностью, а как раз высчитывая часы и даже минуты, проведенные в «красной» зоне. Тогда президент назвал это «канителью».

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