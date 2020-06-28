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28.06.2020 14:54
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Путин объяснил проблемы с «коронавирусными выплатами» для медиков: «Ведь мы все люди»

Некоторые чиновники изначально неправильно поняли критерии, по которым медработники должны получать выплаты «за коронавирус». Президент России 28 июня в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» попросил «не драматизировать эту ситуацию».

«Ведь мы все люди, да?» — сказал Путин. И уточнил, что проблемы с выплатами не стоит называть «разгильдяйством» со стороны чиновников. Президента просто неправильно поняли.

Напомним, Путин объявил о надбавках от 25 000 до 80 000 руб. в месяц для медработников, работающих с пациентами с COVID-19, в апреле. В мае многие медики получили только часть выплат, поскольку в некоторых регионах посчитали часы и минуты, проведенные с коронавирусными пациентами. 15 мая Путин раскритиковал чиновников «за канитель» с выплатами и подчеркнул, что они должны осуществляться по факту работы с заболевшими — без подсчета минут и секунд. Позже президент продлил выплаты до 15 сентября.

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Комментарии (4)

Helgad
Спасибо президенту! И огромное спасибо медикам!
Иван Петров
Он россиян за людей начал считать?..
262063051
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