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22.10.2020 18:55
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Путин признался, что гордится Россией и россиянами

Президент России признался, что испытывает гордость за страну и россиян, особенно медиков, которые хорошо показали себя перед лицом угрозы коронавируса.

«Я в очередной раз в самые тяжелые моменты развития пандемии испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность сделать друг для друга все возможное», — заявил лидер 22 октября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Особо тёплые чувства он испытывает по отношению к врачам, медперсоналу и работникам скорой помощи — по словам Путина, на них «держится отечественная система здравоохранения».

Президент подчеркнул, что с начала пандемии главным для России была безопасность людей, жизнь каждого, и объяснил это «духовной традицией нашего народа, его сложнейшей, порой драматической историей».

«Если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в XX веке, у нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи», — констатировал Путин.

В той же речи президент отметил, что сила государства — в доверии к гражданам.

Клуб «Валдай» собирается ежегодно с 2004 года. Его цель и суть — диалог на актуальные темы между Россией и международной элитой.

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Комментарии (2)

Romantonov
Так в чем сила государства, Гарант? В доверии граждан власти, или в доверии власти к гражданам? Ни той ни другой силы нет:(
260786601
Нечем и некем гордиться россиянам...
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