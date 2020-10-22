Путин признался, что гордится Россией и россиянами

Президент России признался, что испытывает гордость за страну и россиян, особенно медиков, которые хорошо показали себя перед лицом угрозы коронавируса.
«Я в очередной раз в самые тяжелые моменты развития пандемии испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность сделать друг для друга все возможное», — заявил лидер 22 октября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Особо тёплые чувства он испытывает по отношению к врачам, медперсоналу и работникам скорой помощи — по словам Путина, на них «держится отечественная система здравоохранения».
Президент подчеркнул, что с начала пандемии главным для России была безопасность людей, жизнь каждого, и объяснил это «духовной традицией нашего народа, его сложнейшей, порой драматической историей».
«Если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в XX веке, у нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи», — констатировал Путин.
В той же речи президент отметил, что сила государства — в доверии к гражданам.
Клуб «Валдай» собирается ежегодно с 2004 года. Его цель и суть — диалог на актуальные темы между Россией и международной элитой.