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22.10.2020 18:16
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Путин: Сила государства не в военной мощи, а в доверии граждан

Сила государства заключается не в вооруженной мощи и жесткости правоохранительных органов, а в доверии граждан. Такое мнение высказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября Владимир Путин

Сила государства не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи вооруженных сил и потенциала... Сила государства прежде всего в доверии к нему граждан», — сказал президент.

Он пояснил, что источник власти — это люди, но эта форма выражается не «только в том, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать, а в готовности делегировать избранной власти широкие полномочия и видеть в государстве, его органах, его служащих своих представителей».

Глава государства добавил, что государство может быть устроено по-разному, с разными политическими культурами и традициями, и «пытаться кого-то копировать абсолютно бессмысленно».

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Комментарии (10)

victor_k
Чтобы ты...
Otkating
говорить правильные вещи, а делать совершенно наоборот.
260786601
А вот доверия Вова к тебе нет...
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