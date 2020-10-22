Путин: Сила государства не в военной мощи, а в доверии граждан

Сила государства заключается не в вооруженной мощи и жесткости правоохранительных органов, а в доверии граждан. Такое мнение высказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября Владимир Путин

Сила государства не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи вооруженных сил и потенциала... Сила государства прежде всего в доверии к нему граждан», — сказал президент.

Он пояснил, что источник власти — это люди, но эта форма выражается не «только в том, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать, а в готовности делегировать избранной власти широкие полномочия и видеть в государстве, его органах, его служащих своих представителей».