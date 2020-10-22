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22.10.2020 16:32
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Чечня возглавила топ самых безопасных регионов. В Петербурге лучше не расслабляться

Самым безопасным регионом по итогам девяти месяцев 2020 года стала Чеченская республика. За это время там зарегистрированы наименьшие темпы прироста числа преступлений, пишет 22 октября «Грозный Информ» со ссылкой на отчёт МВД.

Также наименьшие темпы прироста зафиксированы в республике Северная Осетия — Алания, Адыгее, Тыве, Ярославской области, Пермском крае, Калининградской области, Иркутской области, Сахалинской области и Бурятии.

Высокими темпами роста числа преступлений отметились Севастополь, Петербург и Смоленская область.

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Комментарии (6)

Роберто
Естественно там самый низкий темп преступности...там же все между собой кум, брат, сват и все работают в фсб, прокуратуре, МВД! Ээээ брат, давай порешаем по братски...
260681921
Ага!Тёмной ночью в закрытом изнутри туалете в кромешной темноте под мелодию сливного бачка глотнёшь "огненной воды" из горла,и закусить не успеешь-пропадёшь без вести.Там ВСЕХ кто бухло покупает отслеживают,и пасут.Потом "принимают меры".
Alkaline
Низкие темпы прироста не говорят о безопасности. Если 100 случаев увеличить на 1 - это прирост 1%. А если 10 случаев увеличить на 1 - то на 10%. Но 100 случаев - на 900% больше, чем 10.
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