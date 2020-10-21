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21.10.2020 21:30
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Глава Евросовета созывает экстренный саммит ЕС по коронавирусу

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает экстренный самит глав государств Евросоюза из-за роста распространения коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter вечером 21 октября.

Саммит в формате видеоконференции намечен на 29 октября. «Нам нужно усилить наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19», — подчеркнул Мишель.

Европейские страны снова начинают ставить рекорды по приросту новых случаев коронавируса — так, в Италии впервые за все время эпидемии 21 октября зарегистрировано более 15 тысяч зараженных. Еврокомиссия создала карту распространения вируса в регионе.

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