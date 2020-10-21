«Доставка методом «Рапунцель». Владелец интернет-магазина рассказал о карантинном ажиотаже на рынке волос

Рубрика проекта «Покупай у своих» пополнилась еще одной историей о том, как спрос на товары во время кризиса стал неожиданным даже для владельца компании. Карантин разогнал спрос не только на садовые тракторы, «растущие» столы и грампластинки — интернет-магазин волос для наращивания тоже может похвастаться успехами.



По словам Александра Леонова, владельца магазина, в апреле объем продаж упал в четыре раза, потому что компания решила закрыться на три недели для сохранения здоровья сотрудников, но в мае он восстановился и даже вырос на 15% и остается таким и по сей день.