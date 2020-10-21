«Доставка методом «Рапунцель». Владелец интернет-магазина рассказал о карантинном ажиотаже на рынке волос
Рубрика проекта «Покупай у своих» пополнилась еще одной историей о том, как спрос на товары во время кризиса стал неожиданным даже для владельца компании. Карантин разогнал спрос не только на садовые тракторы, «растущие» столы и грампластинки — интернет-магазин волос для наращивания тоже может похвастаться успехами.
По словам Александра Леонова, владельца магазина, в апреле объем продаж упал в четыре раза, потому что компания решила закрыться на три недели для сохранения здоровья сотрудников, но в мае он восстановился и даже вырос на 15% и остается таким и по сей день.
«Не будем скрывать, что были приятно удивлены, когда вместо ожидаемого спада покупательской способности в связи с пандемией спрос на нашу продукцию был более чем повышенный. Работая в режиме интернет-магазина, мы едва справлялись с огромным количеством вопросов, звонков и заказов. Наша история доказывает, что никакие трудности не могут стать препятствием на пути к красоте, — говорит Александр. — Во время карантина все люди, в том числе и наши покупатели, были очень напуганы и не знали, когда начнут снимать ограничения, и поэтому большинство покупателей были готовы на все: приобретать волосы впрок, соглашались на похожий оттенок. Была ситуация, когда клиентка приехала к нам в магазин и, узнав, что он закрыт, «слёзно» просила пустить ее и даже предлагала скинуть ей волосы в окно (на минуточку, наш офис находится на 5 этаже). Когда мы стали пускать клиентов по одному в магазин, очередь достигала нескольких лестничных пролётов, некоторые клиенты не выдерживали и пытались прорваться в магазин без очереди».
Фирма полностью сохранила штат, а арендодатели пошли навстречу, предоставив скидки от 10 до 25%.