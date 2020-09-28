«Это COVID боится сварщика». Карантин разогнал спрос на садовые тракторы

Петербургский производитель садовых тракторов и погрузчиков через месяц после кризиса удвоил штат и достиг рекордно высоких показателей прибыли за последние 5 лет.

Технический директор компании Денис Смыслов считает, что для промышленных предприятий кризис всего лишь очередная проблема, просто не очень типичная.

«Я понимаю, что истерика в основном исходила от людей, привыкших сдавать помещения под магазины и кафе, и собственно от кафе и парикмахерских. Это та сфера бизнеса, которая не привыкла к потрясениям, они просто работают с определенным уровнем дохода и расхода, — рассуждает Смыслов. — Производство — это всегда решение проблем, и зачастую кризис — это норма жизни. Нас не сломить месяцем или двумя заразы».



По его словам, никаких скидок от собственника помещений фирма не получила, более того, даже за просрочку арендодатель регулярно «дергал» компанию.

«Государству тоже было явно не до нас, ему нужно было спасать персонал кафе и прочих, так как им уж точно ничего бы не выплачивали. Так как я понимаю, сфера услуг принципиально не оставляет денег в обороте. А производство работает только на обороте, и оборот — это наш капитал и подушка, и даже если он не выражается в сумме на счете, он есть в металле, деталях и готовых изделиях, — рассказывает Денис Смыслов. — И тут я хочу сказать огромное спасибо нашим клиентам, которые, несмотря на кризис и непонятные сроки поставки, покупали у нас тракторы. Они, несомненно, те, кто нам помогал справиться. В момент вируса у нас были обязательства перед государством и МЧС, так что мы продолжали работать в ограниченном составе: офис удаленно, производство с нормами защиты. Вы знаете, сварщика сложно напугать вирусом. Скорее, он напугает вирус. Сокращений мы не проводили, но часть людей покинула компанию в связи с тем, что они были из других городов и им нужно было помогать своим семьям в сложной ситуации дома».

