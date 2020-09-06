«Ночью за последним Меладзе». На карантине ценители скупали грампластинки: в Москве одно, в Петербурге совсем другое
«Фонтанка» продолжает серию публикаций о том, как предприятия малого бизнеса, участники проекта «Покупай у своих», пережили пандемию. В специальной рубрике проекта накопилось много рассказов предпринимателей, которым во время запретов удавалось оказывать услуги дистанционно.
«Чем еще заниматься дома, как не слушать музыку», — говорит сейчас Максим Кашеваров, владелец магазина грампластинок, но в конце марта он даже не предполагал, что меломаны начнут активно пополнять домашние коллекции, а спрос на его товары вырастет.
«Нет нечего лучшего во время карантина, как начать собирать коллекцию хорошей музыки на пластинках!», — этот слоган Максим разместил на интернет-площадке, где продавал винил, запустил акцию и сделал скидку на период самоизоляции.
И продажи пошли в гору. «Сначала многие сомневались, но через 2 недели, наигравшись на крыше в футбол, нажарившись шашлыков во дворе в детской песочнице, народ стал писать активно в WhatsApp мне и делать заказы, — вспоминает Кашеваров. — Были и такие, кто приезжал рано утром, самый ранний в 6 утра 3 пластинки забрал, либо поздно ночью: один покупатель приехал аж из Сестрорецка за последним Меладзе».
В среднем по звонку приезжало в день 2–3 покупателя. По словам предпринимателя, петербургскими хитами продаж стали альбомы «Кино», «Руки вверх», Линды, Фадеева, «Prodigy», «Sade», «Daft Punk» и «Red Hot Chili Peppers».
«Кстати, в Петербурге слушают одно, в Москве — совершенно другое, — отмечает Максим Кашеваров. — А именно: «H Zimmer», «Depeche Mode», «Dead Can Dance», Joe Dassin, Mylene Farmer, Beyonce. В глубь России уезжала классика рока- «Scopions», «Metallica», «AC/DC», «Deep Purple».
Практически все клиенты просили скидки и пытались торговаться. «Я занял простую позицию: я жадный как кремень», — улыбается Максим. — Люди действительно соглашались, покупали, а когда прощались, говорили: «Да, мы знаем, что хорошая цена, ну просто всегда хочется еще немного скроить и отжать». Некоторые возвращались по второму и третьему кругу, кто-то теперь автоматом делает заказ раз в месяц».